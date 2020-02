Eugenio Zaffaroni se metió en el debate por los presos políticos y se refirió a Claudio Bonadio y el lawfare

El ex juez de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni reflexionó sobre el actual contexto económico, político y social. Además, se refirió a la discusión en torno a los presos políticos. "No podemos tolerar que un grupito de jueces haya metido presa a gente que no debería estarlo", apuntó. Y en esa línea, apuntó que "es un deterioro del estado de derecho que es una amenaza para todos los argentinos y no podemos tolerarlo".

En diálogo con El Destape Radio, el Juez integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo: "Yo no propongo amnistías ni indultos, por esa vía no va la solución. Alguien en la esfera del gobierno debe estar pensando qué hacer en la justicia. No es solo para que salgan los presos que no deben estarlo, sino para que no amenacen a ninguno de los 44 millones de argentinos". No obstante, agregó: "Alberto sabe perfectamente las soluciones que existen. Es profesor de derecho. Tengo buenas expectativas. Y no quiero perturbar con opiniones".

Asimismo, Zaffaroni explicó: "La táctica del colonialismo en este momento es el lawfare. Esto es la alianza entre medios hegemónicos y un grupito de jueces. Esa filtración en el estado de derecho hay que resolverla de alguna manera y así volver a un marco constitucional de estado de derecho del cual se ha cometido una pequeña desviación que nos amenaza a todos".

Por otra parte, el ex magistrado opinó sobre el hallazgo de una caricatura de CFK en el despacho del recientemente fallecido, Claudio Bonadio: "Sabemos que entre Bonadío y la actual vicepresidenta había una enemistad manifiesta. Bonadio tenía una animosidad anunciada y eso era motivo de recusación, cosa a la que no se le dio lugar".

Por último, Zaffaroni aludió a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic: "Lo que dijo es correcto, yo no la conozco. No tengo diferencias con ella, pero es cierto que no tenemos relación. Derogar el reglamento de Patricia Bullrich fue una decisión correcta".