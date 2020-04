Estremecedor audio revela cómo podría golpear el coronavirus a la provincia de Córdoba: 100 muertos y 30 mil contagios

“Córdoba continuará con la cuarentena y no pedirá excepciones al Gobierno nacional de acuerdo a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), porque la única manera de cuidarnos es quedarse en casa”, señaló el Gobierno de Córdoba a través de su cuenta oficial de Twitter; ratificando de esta manera lo que fuentes oficiales habían adelantado la semana pasada a El Destape sobre la situación por la pandemia de coronavirus: “No sólo estamos preocupados, estamos ocupados y trabajando para que el impacto de la pandemia tenga el costo más bajo en vidas humanas”.

El pasado sábado 11, El Destape dio la primicia de que en el cementerio municipal de barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba –tiene 50 hectáreas y alberga a 20 mil cuerpos- empleados comunales y efectivos del Ejército ya habían cavado 450 tumbas para posibles víctimas del Covid-19. La información fue brindada por un funcionario de estrecha confianza del intendente capitalino Martín Llaryora y por el vocero del gremio municipal SUOEM, Damián Bizzi.

Estremecedor audio

En las últimas horas, se conoció el audio de una capacitación que dio el mayor del Ejército Marcelo Pessina a efectivos de la Policía de Córdoba que prestan funciones en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) –está integrado por personal de Salud, FF.AA, FFSS y bomberos, entre otros- donde el militar a cargo del Centro de Óbitos revela: “A partir de hoy funciona una Fiscalía de Óbitos, para que la Fiscalía General disponga que haya una Fiscalía de Obitos quiere decir que estamos ante un tema importante, es porque las muertes van a suceder. Sino hay que ver lo que está sucediendo en Ecuador, clara y sencillamente. Esa persona tiene nombre y apellido; esa persona tiene que terminar con un certificado de defunción en la parte de la bolsa que le vamos a mostrar. Ayer en La Falda, cuando ya estaba, el director del hospital dice “lo voy a poner yo en la bolsa”, “¿hizo el certificado de defunción?”, “no, no me dijeron nada”. El muerto sale con su certificado de defunción. En el hospital lo hace el médico, en la calle tendrán que llamar a la Unidad Judicial, en el geriátrico lo tendrá que firmar el médico, pero sale con certificado de defunción. Y la persona que entra al hospital y no tengo la fehaciencia de quién es esa persona, tendrán que tomar las huellas para ver quien es esa persona. Si no, vamos a tener un inconveniente y no podamos dar los datos filiatorios de las personas. Ni hablar cuando terminemos cremando a una persona y no podamos dar fehacientemente quien era. Esa es la realidad que se viene”.

El mayor Pessina también explicó a los policías cordobeses: “El Protocolo comienza a hacerse con una cuestión de mayor flexibilidad para no dejar atado ninguna arista de lo que vamos a trabajar dentro de 30, 40 días cuando sea el epicentro de ésto. Se han manejado tres escenarios posibles: un escenario controlado, un escenario de crisis y un escenario descontrolado. Ustedes son los que van a estar en esa primera línea”.

En otra parte de la capacitación, el militar señaló que “venimos a explicar cómo van a poner el nombre en una bolsa. En Córdoba tenemos 1.250.000 personas, muchas las están tratando hoy como HIV, hay muchos que están falleciendo de neumonía y no los están hisopando, por lo tanto, el protocolo dice que hoy son sospechas de Covid-19”.

Durante su exposición, el mayor Pessina graficó la situación: “El epidemiólogo de Córdoba nos dijo que el choque es inminente, sólo nos resta ver si pegamos un volantazo para ver si chocamos de costado o de frente”. Y advirtió que “hay muchos casos que se presentan como portadores sanos, que son asintomáticos: esos están contaminados. Hay un número que puede llegar a ser de 30 mil contagiados que están dando vueltas. Los cadáveres van a empezar a aparecer Y el cadáver tiene nombre y apellido. El cadáver tiene que ser trabajado con responsabilidad, el cadáver debe ser trabajado con profesionalismo”.

Según reveló el mayor Pessina, en Córdoba “creamos un Centro Logístico de Óbitos para dejar de funcionar en octubre”, dato a tener en cuenta, por quienes presionan al presidente Alberto Fernández para que levante la cuarentena preventiva y obligatoria vigente, por ahora hasta el domingo 26 de abril. El militar describió que dicho centro de tratamiento de cadáveres que funciona en el Polo Sanitario –lo integran los hospitales Rawson, De Niños y San Roque- cuenta “con tres contenedores de frío para tomar casi 300, 400 óbitos”. En realidad, Centro Logístico de Obitos funciona en la parte trasera del Hospital San Roque y cuenta con cinco contenedores refrigerados con una capacidad de 160 cadáveres cada uno.

Cómo tratar a las víctimas del COVID-19

El jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, David Dib, detalló a El Destape que “la Provincia elaboró un protocolo para el tratamiento de los cadáveres que fue creado para impedir que ese cuerpo transmita el coronavirus a quienes lo manipulan”. Dib le dijo a El Destape que “por protocolo, todos los pacientes que fallecen debido al coronavirus o Covid-19 son cremados. Salvo aquellos pacientes que tengan un marcapasos, que será inhumado en tierra. Está prohibido el uso de nichos y panteones”.

En el cementerio municipal de barrio San Vicente ya se cavaron 450 tumbas. Según las estimaciones del mayor Marcelo Pessina, se espera que en la ciudad de Córdoba haya unos 30 mil infectados.

Sin embargo, los expertos en Epidemiología señalaron que “esas cifras se calculan de acuerdo a proyecciones, pero nunca son exactas. Siguiendo la curva del Covid-19 en Argentina, en Córdoba puede haber entre 11 mil y 15 mil afectados, según los pronósticos más favorables y en el peor escenario pueden llegar a 90 mil infectados. Y en le caso de muertes, los números esperables son de 140 en el mejor de los casos, a más de 1.000; en un escenario de crisis; pero la realidad se va conociendo día a día y hay que adelantarse a ella, tomando las previsiones; como por ejemplo, la excavación de las tumbas”, confió una alta fuente del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).