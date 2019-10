Estanislao Fernández se solidarizó con Nai Awada, tras llorar en vivo

La actriz Nai Awada se quebró en vivo a contar el hostigamiento que recibe en redes sociales por expresar su apoyo a su tío, el presidente Mauricio Macri. Al viralizarse le video, Estanislao Fernández, le hije del presidente elector Alberto Fernández, se solidarizó con la bailarina.

A través de su cuenta de Twitter, Dyhzy manifestó: “Respondo esto porque me lo mandaron un montón: Banco MIL a Nai porque estamos en la misma, BANCO 0 a que digan ‘son familia, no son militantes’, porque parece que conmigo no es asi, yo no milito, soy familia y se dedicaron a hacerme mierda desde abril”.

Y LO PEOR es que hoy me mandaron un mensaje para ir de invitade a ese mismo programa pedorro, segun ellos, a “hablar de cosplay”. Son de 4ta y se piensan que yo caigo en esa mentira de llevarme para terminar hablando de mi viejo. Ellos si que no tienen moral. — 👽𝕯𝖄𝕳𝖅𝖄 👽 (@dyhzyx) October 29, 2019

Tras la revelación de su apoyo a Awada, Tani destrozó a Involucrados y contó cómo quisieron convencerlo de que les dé una nota. “Lo peor es que hoy me mandaron un mensaje para ir de invitade a ese mismo programa pedorro, según ellos, a ‘hablar de cosplay’. Son de cuarta y se piensan que yo caigo en esa mentira de llevarme para terminar hablando de mi viejo. Ellos sí que no tienen moral”.

Y para terminar esto quiero re afirmar que banco mil a Nai Awada, como a cualquier otro pariente de politico que se tenga que bancar el ataque de la gente/medios. Nosotres no jugamos este juego, nos obligan a jugarlo, y eso es violencia. #FACT — 👽𝕯𝖄𝕳𝖅𝖄 👽 (@dyhzyx) October 29, 2019

