Espionaje a jueces: Graciana Peñafort desnudó la mentira de la UIF por no darle información a la Justicia

La abogada Graciana Peñafort cruzó duramente al titular de la UIF, Mariano Federici, luego de la investigación de El Destape por espionaje del Gobierno a jueces y la negativa del organismo para brindarle información a la instrucción.

Todo surge por el razonamiento presentado por Federici frente al juez para no dar explicaciones del caso, en el cual invocó el artículo 22 de la ley 25.246 que establece que “los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia".

"Eso que dice Federici esta mal y es mentira", afirmó la letrada, y desarrolló que "un problema grave que siempre tuvo el macrismo es no entender como función una república. Que no es la zaraza sin contenido que balbucea Carrió. El principio general es que los jueces pueden acceder a toda la información y controlar al poder ejecutivo".

Tras desplegar toda una serie de artículos que contradicen al jefe dela UIF, Peñafort asegura que "Federici mintió para no revelar porque hacían desde la UIF tareas de inteligencia sobre los jueces. E incumplió la ley. Y también incumplió la orden judicial. Y esa negativa a revelar como y porque actúan los organismos públicos es algo típico del Macrismo".

También recordó que "hace poco fue el poder judicial el que tuvo que ordenarle a Laura Alonso que le diera la información a la Auditoria General de la Nación. La información que Alonso no quería entregar era aquella que daba cuenta de en que causas había intervenido la Oficina anticorrupción".

"Alonso no la quería entregar porque, con esa información podría probarse que la Of. Anticorrupción no intervino en las causas que involucran al Macrismo y si se aboco a las causas contra el kirchnerismo. Si eso sucedió es desvío de poder e incumplimiento de deberes de función pública", apuntó.

Y concluyó con la reflexión de que "el poder judicial le ordeno a Alonso entregar la información a la AGN. ¿Qué hará el poder judicial sobre la información que se niega a dar Federici? Porque hay decir con toda claridad que el hecho de que el gobierno espiara a los jueces es GRAVÍSIMO".

1. Leo esta nota en el Destape en la cual cuentan que el titular de la UIF se nego a darle informacion a un juez que investiga tareas de inteligencia sobre jueces de la nacion. Con el agravante que podrian tratarse de tareas de inteligencia ilegal https://t.co/bpEkKMJQD9 — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

3. Pero se nego a explicar las razones, invocando el art. 22 de la 25.246 que establece que “los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

5. Un problema grave que siempre tuvo el macrismo es no entender como funcion una republica. Que no es la zaraza sin contenido que balbucea Carrio. El principio general es que los jueces pueden acceder a toda la informacion y controlar al poder ejecutivo. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

7. En las tareas de inteligencia esto tiene una especial relevancia. Por ello el art. 1 de la ley 25520 que establece el marco jurídico en el que desarrollarán sus actividades los organismos de inteligencia, — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

10. El art.3 para que no queden dudas señala que " El funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte Capítulos I y II de la Constitución Nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

12. en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes" — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

14. ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial."

Veran que conforme lo indica la propialey, si media orden judicial deben revelar lo actuado al juez" — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

16. Hace poco fue el poder judicial el que tuvo que ordenarle a Laura Alonso que le diera la informacion a la Auditoria General de la Nacion. La informacion que Alonso no queria entregar era aquella que daba cuenta de en que causas habia intervenido la Oficina anticorrupcion — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019

18. Tambien como Federici, Alonso invoco la confidencialidad de las actuaciones, considerando que su organismo estaba por encima de el organo de control por excelencia del pais, creado constitucionalmente (art. 85) — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 11, 2019