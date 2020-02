Escándalo en el Tren Sarmiento: insultos y violenta pelea por un perro herido que generó indignación en redes

El video que se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter muestra una pelea entre una mujer y un hombre por un perro herido a bordo del Tren Sarmiento. La mayoría de los usuarios se solidarizaron con el joven.

En las imágenes, tomadas por otro pasajero se puede observar el comienzo del cruce entre ambas personas. "¡Yo no quiero viajar con el perro!", gritó la mujer y el joven le respondió: "Bajate del tren, entonces".

"¿Por qué no te bajás vos?", contestó la pasajera. "¡Y me voy a bajar! ¿Voy a viajar con vos? Pobre perro, está lastimado y lo estás cagando a patadas para sacarlo", afirmó el muchacho.

Entonces, se paró y amagó con irse, pero la mujer siguió: "Bajate vos y llevalo al veterinario".

"¿Por qué vas a maltratar así al perro? Andá a la concha de tu madre", gritó el chico, ya parado.

Mientras, otra pasajera le mostraba su apoyo y le pedía a la mujer que se callara. "¿Cómo? ¿Cómo me dijiste?", gritó la pasajera, quien se le fue encima violentamente.

Pero el hombre no retrocedió y le respondió: "¿Cómo lo vas a cagar a patadas al perro?". Entonces, la mujer se le acercó y le griró: "No me vas a decir 'la concha de tu madre', estúpido".

Y cuando la policía y otros pasajeros intentaron separarlos, la mujer desesperada, apeló a un falso feminismo para agredir al joven. "¡Violento! ¡Violador!". "¿Violador?", se escucha preguntar a la chica que filma. Allí, la mujer continuó exigiéndole un pedido de disculpas por haberla insultado.

En ese momento, un trabajador del tren Sarmiento bajó al perro y el policía acompañó al hombre para que también descendiera. Fue en ese momento cuando irrumpió otra pasajera: "¿Por qué lo hacen bajar al hombre? ¿Por qué lo hacen bajar, por esta loca de mierda?", le gritó en la cara.

La protagonista de la discusión también increpó a esta mujer, a quien empujó al pasar. "¡Loca de mierda! ¿Qué te pasa con el perro, boluda?", le preguntó. "¡No quiero viajar con el perro!", contestó.

En las redes sociales, se indignaron por el rechazo de la pasajera hacia el animal, que además de ser callejero se encontraba herido y luego, por llamar “violador" al hombre.