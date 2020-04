Encontraron a la mujer que se metió en el baúl de un taxi para violar la cuarentena

En los últimos días se conoció un caso insólito: una mujer incumplió la cuarentena obligatoria y se metió al baúl de un taxi para ir a visitar a su novio. Pero eso no fue todo, sino que encima decidió compartir su estrategia para evadir controles policiales en su red personal de Instagram y su historia se volvió viral.

"Me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo, porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi", contó la joven minutos después de haber sido parada por los controles en Puente Pueyrredón. Luego, volvió a subirse al taxi pero decidió viajar en el baúl para evitar que la descubran: "Ahora pasé el control, obvio. ¿Porqué? porque estoy en el baúl del taxi. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos".

Rápidamente, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad intervino con una investigación para intentar localizar a la joven. Con ayuda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el rastrillaje culminó con el hallazgo de la mujer en su domicilio de Avellaneda y se le creó un sumario para que cumpla con la cuarentena.

“Espero que este caso sirva de ejemplo para concientizar sobre la gravedad la violación de la cuarentena. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales tiene capacidad para realizar trabajos complejos y no va a dejar de investigar hasta encontrar a los culpables”, sostuvo el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, luego que el equipo de policía judicial a su cargo. “En caso de volver a ser encontrada en infracción, el fiscal podrá pedir su detención inmediata”, afirmó Mahiques.