En una charla con Taty Almeida, Milagro Sala contó cómo fue el día en el que recuperó su identidad

La dirigente de la Organización Tupac Amaru, Milagro Sala, se refirió al día en el que recuperó su identidad y contó que ese fue uno de los motivos que la llevó a ser peronista. Desde su detención domiciliaria, la dirigente social aseguró que es peronista desde los 16 años y que pocas personas saben la historia de su vida.

"Cuando me enteré que mi mamá no era mi mamá y que mi papá no era mi papá, me sorprendió. Puse el grito en el cielo y quise saber quién era", afirmó. En diálogo con Taty Almeida en el Destape Radio, recordó: "Un día no fui al colegio y escuché que mi mamá discutía con mi tía. Ella decía 'vos tenés que decirle la verdad porque ella tiene que saber' y mi mamá decía 'no, ella es mi hija'".

La referente explicó que en ese momento se levantó, fue hasta el lugar y les pidió que les dijeran la verdad. "¿Quién es mi mamá?", pero como no hubo respuestas, enojada, se fue de su casa.

"Mi mamá y mi papá fueron un ejemplo de vida para mi y para mis hermanos. Fueron quienes me enseñaron la vida que llevo. El no mentir, el ir con la frente en alto, en no dejarse humillar", confirmó.

Por marcharse conoció todo lo peor de la soledad, la pobreza, el piso de tierra, el brasero, el techo de chapa y fue allí cuando se hizo peronista. En ese momento se convirtió en vendedora ambulante y con una conservadora que le regaló su abuela, salió adelante vendiendo helados.

Según confesó, otros de los motivos por los cuales se hizo militante fue la historia de vida de su madre.

"Cuando mi mamá estudiaba enfermería, le dio una carta a Evita para que le donara una máquina de coser. Evita la hizo llegar a mi casa. Con lo que mi mamá cosía pudo pagarse los estudios y terminó siendo supervisora en el Hospital de Niños. Esos son motivos que a uno lo empujan", contó.