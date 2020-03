En la Costa Atlántica le piden a los turistas que no vayan este fin de semana largo por el coronavirus

Mar del Plata invita a la gente a que no vayan a la ciudad balnearia y le pide a los turistas que se queden en sus casas, mientras que el intendente del municipio, Guillermo Montenegro, adelantó evalúan limitar los lugares abiertos. Una medida similar adoptó su par de Pinamar, Martín Yeza, y de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que se plegaron a las recomendaciones del gobierno nacional y avisó que los bares y restoranes estarán cerrados para no fomentar el turismo interno y colaborar con el aislamiento social por el coronavirus.

"En Mar del Plata tenemos todo, te lo guardamos para cuando puedas volver. #YoMeQuedoEnCasa", es el mensaje que el municipio envió a través de las redes sociales. Mar del Plata fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en suspender las clases, algo a lo que se sumó luego Nación.

En tanto, en la mañana de hoy habló el intendente de General Puyerredón, Guillermo Montenegro, y remarcó la necesidad de que no se acerquen turistas a Mar del Plata. "No vengan, seguro que muchos tenían planeado viajar pero la responsabilidad de todos los argentinos es que no haya circulación de gente", puntualizó Montenegro en declaraciones a la prensa, que publica el diario La Capital.

En esa sintonía se encuentra Pinamar. Su intendente, Martín Yeza, compartió el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández en el cual pedía a la población no tomarse la cuarentena como un período vacacional para que respeten el aislamiento social y anunció que los lugares de esparcimiento estarán cerrados en su distrito el próximo fin de semana largo, como forma de desincentivar la llegada de turistas.

A todos los que vienen a Pinamar les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena. https://t.co/ipea9y91z6 — Martín Yeza (@martinyeza) March 17, 2020

"A todos los que vienen a Pinamar les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena", expresó vía Twitter.

En esa misma línea, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, formalizó el mismo anuncio para que los turistas no se acerquen a la Costa Atlántica el próximo fin de semana largo. Por ese motivo, el Ministerio de Transporte de la Nación anunció que no funcionarán vuelos de cabotaje ni transporte de larga distancia nacional.