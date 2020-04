La relación entre Marcelo Tinelli y El Trece están en su peor momento y todo parece indicar que la ruptura es inminente. Al retraso para las primeras emisiones del programa y su fuerte choque con Clarín, el conductor interpreta un destrato y ya comenzaron a circular los rumores de cambio de canal.

En la entrevista que brindó a Luis Novaresio, el presidente de San Lorenzo disparó: "Hoy un amigo importante me preguntaba: ‘Che, ¿no será que no te quieren más en el canal?’. ‘No sé, lo desconozco’”. Y agregó: “Por ahí me quieren decir algo. Es más fácil que me digan: ‘No queremos que empieces, no queremos que trabajes más con nosotros’. Lo sabré entender. Es como una relación de pareja, por ahí el otro no quiere”.

El portal Teleshow aseguraron que Adrián Suar todavía no se comunicó con él. Todos estarían esperando que baje el enojo de Tinelli por las repercusiones contra Clarín y recién entonces ver cómo siguen. Lo concreto es que Marcelo esperaba este lunes un llamado de su “amigo el Chueco”, y ese llamado nunca llegó.

Al mismo tiempo que todo esto pasaba, comenzó a circular el rumor de un desembarco de Tinelli y todas sus producciones en El Nueve. Esa emisora ya lo tuvo como estrella en el 2005 y en ese año la emisora ocupó el segundo lugar en la preferencia del público relegando al tercer puesto al canal que dirige Suar.

“No hay nada hasta este momento: todo lo que se dice es atribuible a las especulaciones del mercado ante un hecho de estas características", aclaró Diego Toni, gerente de Programación de El Nueve. Y añadió: "Siempre fuimos respetuosos de los artistas que mantienen un vínculo con otros canales, y lo vamos a seguir respetando y manteniendo. Por el momento no hay nada más que ello, y el vínculo que mantenemos con la productora de Marcelo Tinelli es de hace mucho tiempo, como proveedora de contenidos. Y estamos muy contentos con eso. Pero no hay más nada que lo que está a la vista”.