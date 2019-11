Juan Román Riquelme denunció una trampa de Daniel Angelici y el oficialismo de Boca, en vistas a las elecciones del 8 de diciembre. En diálogo con Filo.news, el ídolo 'xeneize' se mostró realmente molesto por el artículo del Estatuto en el que se le prohíbe a los hinchas dirigirse a votar con la camiseta que lleva su apellido.

"Si me estás pidiendo como hincha que no me ponga la camiseta de mi club, vos no sos hincha de Boca. Vos estás ahí por otra cosa, por otro beneficio. ¿Cómo me vas a decir que no me ponga la camiseta de Boca para ir a la Bombonera?¿Es joda? Vos pedime cualquier cosa, pero no que no me ponga la camiseta de mi club. Eso jamás. Si vos sos bostero, no lo podés pedir nunca", manifestó Román, quien se postuló como vicepresidente 2º de la lista encabezada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, actuales líderes de la oposición.

¿Por qué los hinchas de Boca no podrán asistir al acto eleccionario con indumentaria que los identifique con Riquelme? Porque ahora Román es parte de una de las listas. En consecuecnia, el artículo 33º solicita conservar la privacidad del sufragio: "El secreto del voto es un deber durante el acto comicial. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo de modo alguno la boleta de sufragio ni formulando cualquier manifestación que importe violar el secreto del voto". De este modo, aquellos que se acerquen a la urna con la número 10 del exjugador podrían sufrir impugnaciones, lo que sería, en muchos casos, un beneficio para la fórmula que encabeza Christian Gribaudo.