Elecciones 2019: un intendente de Cambiemos pidió que Mauricio Macri no figure en su boleta

Todos los candidatos oficialistas intentan despegarse de Mauricio Macri de cara a las elecciones de octubre. En esta ocasión, fue José María Carambia, intendente de Las Heras, Santa Cruz, quien fue a la Justicia Electoral y pidió que no figure el presidente en su boleta, pese a que forma parte de un partido vecinal que se plegó en 2015 al frente Unión Para Vivir Mejor (UPVM), la expresión de Cambiemos en esa provincia.

El dirigente, que busca la reelección, planteó que se baje su candidatura a intendente o, en su defecto, que lo dejen cambiar por otro espacio ya que su apoderado Evaristo Ruiz firmó un acuerdo para que su lista llevara pegado en la boleta a Macri y a Omar Zeidán, el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y candidato a diputado nacional de Cambiemos en Santa Cruz, a quien calificó de "candidato pedorro" en una publicación en sus redes sociales.

“En mi boleta no pienso llevar a Zeidán ni a Macri. A ningún presidente y diputado nacional porque somos un partido Vecinal. Y no pueden obligar a llevar candidaturas que no participamos. Es una elección”, disparó Carambia en una publicación de Facebook.

El intendente de Las Heras, una ciudad de 25 mil habitantes aproximadamente, ubicada a 134 kilómetros de Caleta Olivia y sede del mayor polo petrolero de Santa Cruz, denunció la “ilegalidad manifiesta de la Justicia Electoral al no respetar la voluntad del lema”, y dijo: “La decisión es funcional al poder de turno y sabiendo que ya Macri se va, la justicia electoral sigue funcional a los K”.