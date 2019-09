Elecciones 2019: trabajadores del Estado denunciaron que el Gobierno los obliga a hacer campaña

Trabajadores estatales armaron una página web para, de forma anónima, denunciar cómo son obligados por funcionarios de Cambiemos a participar de volanteadas, timbreos, charlas con vecinos, el call center oficialista y actos políticos de campaña bajo amenaza directa de despido.

Bajo el título "Tu campaña no es mi trabajo", advirtieron que son obligados a desarrollar actividades de campaña política durante su horario laboral, pero también sábados y en horarios por fuera del trabajo, sin percibir un ingreso extra.

La peor parte se la llevan quienes están bajo la modalidad de contratados, ya que su condición laboral es precaria, sin estabilidad, lo que "los lleva a sufrir una escalada de hostigamiento mayor, ya que resulta más sencillo para el Gobierno pedirles la renuncia".

Dentro de las actividades proselitistas a las que se vieron forzados a participar, mencionaron la asistencia a actos políticos que involucran a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli - jefe y vicejefe de Gobierno porteños -, incluso con la presencia del presidente Mauricio Macri.

También manifestaron que los obligan a repartir panfletos en los puntos de volanteadas de Juntos por el Cambio o "abandonar sus puestos de trabajo para ir a los call center de Cambiemos, dónde se les da un speech guionado con anterioridad y deben llamar a una lista de vecinos para informarles las obras hechas por la gestión".

Por otro lado, manifestaron que "varios trabajadores fueron puestos a tocar timbres", con el objetivo de charlar con vecinos y convencerlos de votar al oficialismo. Incluso, sostuvieron, "el gobierno obliga a los empleados a fiscalizar los domingos de elección para el partido gobernante".

En la web se pueden leer varios testimonios, anónimos ya que están bajo amenaza, de trabajadores y trabajadoras: "Por supuesto que en años electivos el mes previo es intenso. Nos mandan por lo menos dos o tres veces por semana (a timbrear), incluidos los sábados".

Otro de los testimonios dice: "En mi trabajo siempre piden gente que cubra call center y 'voluntaria' para timbreado. En compensación, te dan un día libre de la semana. Yo nunca me apunté y tuve jefes que no me obligaron a participar pero el Ejecutivo de turno me dejó afuera del pase a planta transitoria en más de una oportunidad".

