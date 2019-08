Elecciones 2019: ¿Por qué el Mago sin dientes le pide una reunión a Macri en medio de la crisis económica?

Fue el primero en llegar a Costa Salguero y el último en irse el domingo 11 de agosto cuando Mauricio Macri perdía contra el candidato del Frente con Todos, Alberto Fernández. Se trata de Pablo Cabaleiro, popularmente conocido como “El mago sin dientes”, quien se reconoce a si mismo como el votante más fiel de Cambiemos.

“Desde hace siete años que acompaño a Mauricio Macri, soy uno de sus seguidores mas fieles por eso le pedi que me reciba para transmitir los mensajes que me llegan desde la calle cuando trabajo. Yo pateo lugares y veo y escucho a la clase trabajadora y no creo que los que lo rodean le cuenten lo que le pasa a la gente” expresó a El Destape. El pasado viernes, el mago tuiteó:

Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme Gracias!!! — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) August 16, 2019

El animador que saltó a la fama en 2009 luego de que Ricky Maravilla le pegara una trompada en un programa de cumbia y se generara el apodo sobre su carencia de piezas dentales se autodefine como una de las cábalas del PRO estando presente en la sede del espacio político, luego de cada domingo de elecciones.

A su vez, el animador, haciendo valer su condición de votante fiel, considera que tiene una serie de consejos para el presidente Mauricio Macri pero pidió preservarlos para decirle al Ejecutivo Nacional en persona.

El “mago sin dientes” además expresó sus molestias tras el discurso del presidente el domingo “A mí no me gustó que me manden a dormir”. También consideró que la crisis lo afecto en sus espectáculos: “Tuve que bajar el precio a mis presentaciones, aunque no me puedo quejar porque trabajo no me falta” expresó.

A su vez afirma que tras el pedido que realizó mucha gente lo alentó con su iniciativa: “Mucha gente me dijo, dale mago vos sos nuestra esperanza de que nos escuche”, a pesar de eso dejo claro que no tiene intenciones de tener una carrera política o ser candidato en un futuro.

Hasta ahora nadie del gobierno respondió al pedido que hizo por redes sociales, sin embargo, Cabaleiro insiste que si no tiene una respuesta, realizará un pedido formal para una cita con Macri.

“Como figura publica y como ciudadano y votante me interesa dar a conocer lo que se piensa en la calle” y aseguró que si no tiene una respuesta “me sentiría muy defraudado”.

Hasta el momento, Macri ya ha recibido a personalidades de la farándula en su despacho, como por ejemplo, Marley y Mirko, Pinky y Amalia Granata.