Jorge Rial destrozó a Majul por su cambio de postura ante el macrismo

El conductor de Intrusos Jorge Rial estuvo como invitado en el programa “Sobredosis de TV” C5N y criticó duramente a su colega Luis Majul, a quien ya criticó antes de las PASO por un polémico editorial en el que había asegurado que cualquier voto que no sea para Mauricio Macri y Juntos por el Cambio beneficiaba a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Ni Majul ni ningún periodista puede decir que desconocía la realidad, la conocíamos absolutamente todos, pero lo que pasa es que estaban pendientes del pasado todo el tiempo, y no se puede estar pendiente del pasado todo el tiempo”, declaró el conductor de Intrusos en el programa del canal de Cristóbal López, empresario que hoy se encuentra preso de manera preventiva en el penal de Ezeiza por administración fraudulenta.

“Decir que no conocés la realidad es tomarnos el pelo a todos, lo que pasa es que no les convenía decirlo”, cuestionó Rial. “Armaban un microclima de que estaba todo bien y no estaba todo bien”, aseguró.

Cuando en el programa de C5N le mostró un video de Alfredo Casero criticando a los votantes del Frente de Todos, el conductor de Intrusos indicó que el ex Cha cha cha le parece honesto en lo que dice, y no así a los periodistas. “Él es como Dady Brieva, son dos tipos a los que respeto, con uno coincido y con el otro no, pero lo respeto más a Casero que a algunos colegas, lo hace por convicción, no hay guita ni nada”, sentenció Rial.

Días atrás, luego de que el juez Alejo Ramos Padilla procese a Daniel Santoro por delitos de coacción y extorsión, el conductor de América también se había reído del mote de “pelotudo fosforescente” que le pusieron a Majul en unas supuestas conversaciones de WhatsApp entre el periodista de Clarín y el falso abogado Marcelo D’Alessio que figuran en el fallo.