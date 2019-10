Elecciones 2019: Patricia Bullrich tergiversó los dichos de Kicillof sobre el narcotráfico para criticarlo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró hoy que el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, "está justificando a quienes laburan de narcotraficantes" por haber dicho que "con la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".



"Es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión", sostuvo Bullrich en declaraciones realizadas esta mañana al portal Infobae. De esta forma, respondió los dichos de ayer de Kicillof, quien, en una entrevista en el programa televisivo Debo Decir, sostuvo que "con la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".

"Obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno; el problema no es perseguir al pequeño consumidor", afirmó el diputado nacional y candidato a gobernador. Pese al claro sentido de éstas declaraciones, tanto funcionarios como representantes del aparato comunicacional macrista salieron a defenestrar al exministro.



“Me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas. Eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión”, sostuvo esta mañana Patricia Bullrich.



"Las bandas más organizadas verticalmente, que provocan otros delitos como homicidios, son las que terminan traficando en el narcomenudeo. Si ellos llegan a levantar esta política con la idea de que van contra los grandes narcos, van a tener muchos problemas porque van a volver a subir los índices de seguridad que nosotros bajamos", opinó la funcionaria.



En ese sentido, remarcó que, "si eso llegase a pasar, vamos a confrontar modelos", aunque remarcó que todavía el país se encuentra en una "pelea electoral", con lo cual se puede "evitar que ellos ganen y esto suceda".