Elecciones 2019: MIrtha Legrand comparó la marcha del millón de Macri con las marchas de Alfonsín

La conductora Mirtha Legrand celebró la "marcha del millón" a favor de Juntos por el Cambio y comparó el apoyo al presidente Mauricio Macri con el que recibió Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia.

En el comienzo de la emisión de 'La noche de Mirtha", la nonagenaria aseguró que estaba "impresionada" por la cantidad de militantes que se reunieron en el Obelísco y lanzó una bochornosa comparación.

"¿Cuanto calculan ustedes?, yo 600,000 personas, nunca he visto eso, no sé si con el Dr Alfonsín...tanta tanta gente, muy lindo el acto, me gustó, muchísima gente, cálido, tranquilo, la gente de buen humor, contentos, con las banderas Argentinas, cantando el Himno, habló muy bien el presidente, así que felicitaciones", afirmó.

En la comparación, la conductora decidió omitir la diferencia de contextos entre los períodos de gobierno de ambos presidentes y en particular el apoyo general más allá de la Unión Cívica Radical que recibió Alfonsín por ser el primer presidente democrático tras una cruenta dictadura cívico militar.

También, la diva decidió también ignorar las múltiples y multitudinarias marchas contra las políticas macristas que se sucedieron durante los últimos cuator años.