Elecciones 2019: Manzur aseguró que no formará parte de un posible Gabinete de Alberto Fernández

En las notas periodísticas de los últimos días se especula con los nombres de un eventual Gabinete de Alberto Fernández si es elegido Presidente. El que ya se bajó y terminó las especulaciones es el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien aseguró que se quedará en la provincia.

"Tengo una enorme responsabilidad, la que me asignó el pueblo tucumano: yo soy gobernador y me voy a quedar en Tucumán para estar a la par de la gente y ejercer mi rol y la responsabilidad que me asignó el pueblo”, aseguró. "Voy a estar a la par del doctor Alberto Fernández y lo voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance, porque es el candidato del peronismo en la argentina y nosotros formamos parte del peronismo", agregó.

En ese sentido, señaló que estará cerca de Fernández si es electo Presidente y sumó: "Es un hombre a quien conozco hace muchos años, que tiene todas las credenciales para ser el presidente de todos los argentinos, es un hombre muy formado, profesor en la universidad; conoce el Estado en detalle, fue jefe de Gabinete de Ministros en un momento muy difícil de la Argentina; fue el engranaje central que permitió a la Argentina salir adelante”.

Según publicó ayer El Destape, Alberto Fernández empieza a delinear, en su mente, el equipo que va a acompañarlo desde el día que asuma. Aunque las confirmaciones deberán esperar a que las urnas ratifiquen el veredicto de las PASO, el candidato ya tiene definidos algunos nombres que maneja en absoluta reserva, incluso entre sus asesores más cercanos. Uno de ellos es el de María Eugenia Bielsa, quien a partir de diciembre, de no mediar ninguna sorpresa, tendrá a cargo el flamante ministerio de Hábitat y Vivienda. Todavía no se cursó un ofrecimiento formal, pero ambos ya hablaron sobre el asunto en dos ocasiones, una en Santa Fe, durante una de las giras proselitistas, y la otra en las oficinas del Frente de Todos en San Telmo, después de las primarias.