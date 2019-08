Elecciones 2019: los trolls de Marcos Peña volvieron a atacar a Juan Carr

Después de los contundentes resultados de las elecciones primarias, donde el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández superó los 47 puntos, el Gobierno lanzó de nuevo a los trolls en redes para desviar el tema de agenda.

Así, volvieron a atacar al titular de Red Solidaria, Juan Carr, que hace un mes ya había sido blanco de ataques por asegurar que el país atraviesa una difícil situación económica y que hay una emergencia por la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle.

El hombre que históricamente lucha por las causas sociales fue agredido virtualmente esta vez por la nueva ola de frío.

En julio llevó adelante una campaña para juntar frazadas y abrigo en el club River Plate y ahora, los usuarios falsos lo cruzaron paradójicamente por no volver a juntar abrigo para los más necesitados.

Anoche no se murió gente de frío en la calle? Ni uno solo en MDQ nevada? Y esta noche? Abrirán los clubes para albergarlos? O no? Juan Carr no va a socorrer a nadie? Los canales no van a recorrer los refugios?

Ya ganaron las PASO y no hace falta fingir, nocierto?#OlaPolar