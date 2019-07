Elecciones 2019: la cumbre entre Schiaretti y Alberto Fernández ya tiene día y hora

Paso a paso. Así el “albertismo” preparó el desembarco de Alberto Fernández en Córdoba, quién mañana a las cuatro y media de la tarde será recibido en el Centro Cívico por el gobernador Juan Schiaretti.

Según confiaron fuentes del Frente de Todos, “la agenda cordobesa de Alberto será corta, reunión con Schiaretti, quizá algún encuentro con los candidatos a diputados nacionales en la sede de algún sindicato y regreso a Buenos Aires”. Se estaba tratando de definir si el miércoles a la noche había una reunión en la sede de Luz y Fuerza, el histórico sindicato conducido por Agustín Tosco en las décadas del 60 y 70, uno de los más actuvos durante el Cordobazo. Malvina Tosco, hija del dirigente obrero, es candidata a diputada nacional en la boleta que encabeza Eduardo Fernández, presidente del Partido Solidario (PSol) de Córdoba y de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios a nivel nacional.

Desde Mar del Plata, Alberto Fernández admitió que “venimos hablando” con Schiaretti, quien “tomó la decisión de no intervenir en la elección nacional, y lo respeto. Schiaretti es un gran gobernador, más allá de que me acompañe o no. Y lo que debemos hacer es reencontrarnos con los cordobeses y con todos los argentinos”.

En su discurso acuerdista, el candidato del Frente de Todos también señaló que “tenemos que reencontrarnos todos, es imposible vivir en el país de la locura, se los digo de verdad, el país de la locura lo siembra el Gobierno todos los días porque creen que en la división ellos ganan, y en la división perdemos todos, nadie gana”.

Hace una semana, Eduardo Fernández, el dirigente PyME que encabeza la boleta de diputados nacionales del Frente de Todos difundió un audio que el candidato presidencial había enviado a la militancia, donde trataba de limar asperezas con los votantes provinciales: “Yo sé que Córdoba nos ha sido reacia en los últimos años, que no ha querido acompañarnos. Pero creo que debemos acompañar a los cordobeses y hacerlos partícipes de un proyecto de futuro. Esta Argentina en la que yo confío y en la que todos soñamos, es una Argentina que requiere de todos, absolutamente de todos. Y por eso hay que ir a buscar el voto de los que alguna vez no confiaron en nosotros. Y hay que darles tranquilidad, decirles que esta vez, los errores que tanto los enojaron no van a volver a ocurrir. Y aquellas cosas que no les gustaron, no van a volver a suceder. Y que estamos para trabajar por ellos, como siempre lo hicimos; para eso llegamos a la política argentina. Para ponerlos al lado de los que sueñan un país más justo, un país donde todos podamos desarrollarnos y un país que definitivamente sea previsible y vivible”.

“Córdoba tendrá una importancia decisiva en esta campaña. La visita de Alberto Fernández al despacho de Schiaretti va en ese sentido. Schiaretti es el único gobernador peronista con quién aún no se reunió nuestro candidato a Presidente. El votante peronista que en mayo apoyó a Schiaretti, en su gran mayoría lo hará por Alberto Fernández en las PASO y en octubre. Córdoba dará la sorpresa”, le dijo el cordobés Fernández a El Destape.

Por su parte, Enrique “Quique” Asbert, armador del albertista Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE), agregó: “Esta reunión entre Alberto Fernández con Juan Schiaretti es un paso más a las conversaciones que vienen manteniendo. Los dos son peronistas, tienen una larga relación y corresponde a dos hombres de la política lograr acuerdos para salir de la crisis en la que estamos inmersos”.

Asbert señaló que “pese a la amistad, a la confianza, al largo camino común de militancia que recorrimos con Juan; las negociaciones políticas con el peronismo cordobés las lleva adelante nuestro candidato presidencial Alberto Fernández”. Schiaretti en los 60 y 70 militó en el Peronismo de Base, mientras que Asbert militó en la Juventud Peronista ligada a Montoneros.

A través de sus voceros, Schiaretti ratificó hace dos semanas que no respaldaría a ningún candidato presidencial, pero que recibirá en audiencia a todos lo que vengan de campaña a Córdoba. Tras el cierre de listas, el primer candidato con quien se reunió el gobernador cordobés fue su ex socio en Alternativa Federal, Miguel Pichetto, compañero de fórmula de Macri.

Ayer, a través de Twitter, el Gobierno cordobés confirmó el encuentro de Schiaretti con Alberto F.: “En el marco de las visitas que los candidatos presidenciales realizan a Córdoba, el gobernador @JSchiaretti recibirá el próximo miércoles a las 16.30 hs a @alferdez en el Centro Cívico del Bicentenario”.

Desde el Gobierno señalaron a El Destape que “el gobernador no cambiará su postura, dio libertad de acción para que voten el candidato presidencial que quieran. Schiaretti impulsa la lista de Hacemos por Córdoba que encabeza el legislador Carlos Gutiérez y no modificará su estrategia electoral. Como buen anfitrión y gobernador de una provincia de peso político propio, recibirá a Alberto Fernández, como antes lo hizo con el senador Pichetto”.

Sin embargo, el presidente del PJ cordobés, el senador Carlos Caserio, convertido en jefe de la bancada peronista en el Senado, ya anunció públicamente que trabajará por la candidatura presidencial de Alberto y Cristina Fernández.

Ayer, Asbert mostró números que muestran un crecimiento del candidato del Frente de Todos: “Córdoba no es una isla, no lo fue con Angeloz en la hiperinflación, ni lo es ahora con la mayor crisis post 2001. La gente quiere salir de la crisis, volver a un país normal, con trabajo, salud, educación, un país donde se pueda vivir con dignidad. Esos deseos de la gente, los vemos en las encuestas; vemos a un Macri estancado en 33,4%; en la provincia que alguna vez fue un bastión macrista. Alberto tiene casi 25% y Lavagna 12,6%. Del Caño tiene cinco puntos; y después vienen Espert y otros con muy bajo porcentaje. Los indecisos están muy altos con 18,4%”.

La dirigente albertista Sandra Leyla Hadad contó que “el fenómeno de Alberto Fernández excede al kirchnerismo, incluso excede al peronismo. En la última semana hemos tenido contacto con dirigentes radicales, algunos de ellos intendentes del interior profundo, que se quieren sumar porque ven una situación similar al derrumbe del 2001 y no se sienten contenidos por la dirigencia que va detrás de Macri y Pichetto; y ellos le tienen que solucionar los problemas de la gente. En Argentina hay dos grandes partidos nacionales y populares, uno es el peronismo; y otro el radicalismo, no es casual que YPF fuera creada durante el gobierno radical de Alvear y que Illia fue derrocado por defender la política petrolera nacional. Esos radicales que nada tienen que ver con esta alianza conservadora de Macri, son bienvenidos en el Frente de Todos”.

Por su parte, Raúl Ferro, secretario general de La Bancaria, le dijo a El Destape: “Los peronistas más allá de lo que quiera Juan Schiaretti, vamos a votar a Fernández-Fernández-Fernández; Alberto, Cristina y Eduardo. Parte del 54% de los votos que sacó Schiaretti en mayo son de los trabajadores y los trabajadores votamos a Alberto Fernández. Los trabajadores bancarios somos testigos a diario de cómo el capital financiero es el que se lleva las mayores ganancias del país, en detrimento del pueblo trabajador, las clases medias empobrecidas y las pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas a cerrar por este Gobierno que pretende imponernos el mismo plan de José Alfredo Martínez de Hoz”.