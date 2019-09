Elecciones 2019: Kicillof visitó Quilmes con Mayra Mendoza y prometió un gestión "a favor de los trabajadores"

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, partició del segudo Foro de Gestión hacia un Gobierno Municipal Participativo realizado en la Universidad de Quilmes, organizado por la candidata a intendenta de ese municipio Mayra Mendoza y prometió gobernar "siempre al lado de la gente".

Durante su discurso, Kicillof señaló que va a "gobernar la provincia de Buenos Aires, siempre al lado de la gente y dispuestos a escuchar sus problemas para encontrar una solución".

Y resaltó: "Y como nosotros escuchamos, en el próximo gobierno vamos a volver más austeros, más transparentes, más participativos y más eficientes a favor de los trabajadores, los pequeños productores agropecuarios, los jubilados, los comerciantes, los empresarios Pymes y todos los vecinos"

Más tarde, en declaraciones a El Destape, el ex ministro de Economía valoró la realización del foro porque contempla "las necesidades de los y las vecinas de Quilmes y abre la puerta a tener un gobierno que no sólo los tenga en cuenta, sino también que les dé un lugar"

"Esto no es una actividad de campaña, es una actividad de trabajo para preparar una gestión que puede revertir lo que ha ocurrido, en Quilmes, en la Provincia y la Nación con políticas más inclusivas", enfatizó.

Al tiempo que Mendoza indicó: "Todavía nos falta un paso más, necesitamos que nos acompañen el 27 de octubre y poder demostrar que queremos un gobierno distinto. El modelo económico que aplicaron Macri y Vidal ha fracasado y ha hecho sufrir a mucha gente y podemos gobernar de otra manera".

En ea línea, coincidió Kicillof, que indicó que "no hay que abandonar el trabajo, no hay que cambiar por un resultado electoral". "No es definitivo, no se ha elegido a ningún candidato, el trabajo sigue de la misma manera", concluyó.