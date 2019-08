Elecciones 2019: Fuerte infome de ADN contra Smartmatic suma más sospechas por posible fraude

A días de que se celebren las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, las sospechas de fraude en el recuento provisorio de votos a través de Smartmatic crecen.

Pese a los constantes fallos en los simulacros de electorales (con cambios de votos en las actas de los comicios), las irregularidades en cuanto al acceso a la información, las alertas sobre posibles hackeos, el gobierno de Mauricio Macri sostiene la utilización del software de la empresa para transmitir los datos desde las escuelas al centro de cómputos y alimenta las denuncias de la oposición sobre un posible fraude en un momento clave para la elección como el recuento provisorio que exhibe los primeros resultados públicos.

En ese contexto, en el programa ADN el diputado "Un Nuevo Tiempo" Luis Emilio Rondón, de la oposición venezolana, apuntó contra la sede latinoamericana de la empresa a la que caracterizó como herramienta de fraude.

"Smartmatic dijo con absoluta nitidez que alguien había adulterado los resultados, los había abultado a favor de lo que ellos llaman la Asamblea General Constituyente y pusieron a votar a una cantidad de millones de personas que no participaron", afirmó en el informe de C5N.

Además, confirmó que en el caso de Hugo Chávez, se trató de un software con un comportamiento que le dio "una oportunidad insólita al Gobierno, que teniendo una aceptación popular de acuerdo a las encuestas por debajo del 20% sacó por encima del 50%. Sin dudas desde el punto de vista humano estuvo intervenido".

Por su parte, Oscar Rodero Rangel, legislador de Acción Democrática de Venezuela, resaltó que el proceso electrónico o manual es fiable en la medida en el que todos los actores tengan control de todos los procesos: que cada actor tenga un testigo en la mesa electoral, una copia del acta que se elabora en la mesa y que ese acta que se transmite, sea idéntica a la que llega al centro de cómputos.

"En las mesas que tenían inconsistencias no había copia del acta porque no teníamos testigos en la mesa y ahí se puede producir que alguien empiece a votar por quienes no fueron a votar ese día", finalizó.