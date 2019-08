Elecciones 2019: Elisa Carrió advirtió podría dejar su mandato como diputada antes de 2021

La diputada nacional Elisa Carrió emitió su voto en el barrio porteño de Recoleta y lanzó un mensaje enigmático de cara a los dos años de mandato que le quedan tras estas elecciones, al afirmar que no sabe si lo completará.

"El hecho de no ser candidata es fascinante. Igual le digo, tengo dos años más de mandato, no se si los voy a completar", expresó la referente del ARI, en diálogo con la prensa tras emitir su voto.

Carrió se mostró tranquila por los resultados que se conocerán esta noche, aunque deslizó la posibilidad que no sean positivos para su coalición: "Yo tengo una certeza que en octubre gana la República. Lo que suceda, a veces Dios escribe derecho por caminos torcidos".

Aun así descartó públicamente tener un conocimiento de los boca de urna: "No tengo impresión porque vengo de levantarme. Ahora me voy con amigos, pero no tengo idea de lo que está pasando".

"Es la ultima vez que voto en la escuela donde fue mi hija. Es una despedida maravillosa del barrio donde viví 25 años", expresó.