Elecciones 2019: crece la preocupación por el fraude electoral y el PJ pide una "elección limpia"

El bloque diputados del FPV-PJ, junto con el resto de los opositores, autoridades del PJ porteño y bonaerense e Intendentes, convocaron a una conferencia de prensa para este jueves a las 11 para exigir una elección limpia, dadas las intenciones del Gobierno de cambiar las reglas de juego en pleno año electoral así como las terribles fallas en la transmisión electrónica del conteo de votos.

Los legisladores nacionales justificaron la necesidad de esta exigencia "por las constantes intenciones por parte del oficialismo de cambiar las reglas de juego en materia electoral, a través del conteo provisorio digital llevado a cabo por la empresa SmartMatic, la Dirección General Electoral y el Correo Argentino".

En ese sentido, destacaron "que el simulacro de escrutinio llevado adelante la semana pasada falló. En la mayoría de las 3000 escuelas en las que se llevó adelante la prueba piloto, hubo fallas en la conectividad y demoras en las netbooks que se usarán durante las PASO del 11 de agosto".

El gobierno nacional contrató a la firma venezolana Smartmatic International Holding para que se encargue de aportar el software que permita la transmisión digital de los datos provisorios de las urnas en las elecciones presidenciales de 2019. La empresa tiene un complejo entramado societario con sedes en paraísos fiscales, de acuerdo a datos publicados por el The New York Times, The Washington Post y Wikileaks.