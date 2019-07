Elecciones 2019: Alberto Fernández visitó Córdoba y dijo que se está "pariendo un triunfo de toda la Argentina"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó Villa Carlos Paz, en Córdoba, donde brindó un acto para acercar a los cordobeses a esa fuerza política y derrotar al macrismo. El líder de la fórmula que comparte con Cristina Kirchner hizo foco en la decadencia del rol del Estado durante el macrismo y la necesidad de poner de pie "entre todos" al país.

"Esta decadencia se cambia cuando en octubre votemos y digamos basta de tanto odio, porque los argentinos no nos merecemos ésto", sostuvo Fernández y enfatizó que desde Cambiemos "no cumplen las obligaciones mínimas que el Estado tiene", como garantizar la salud y educación pública.

"Tengo vergüenza de tanta pobreza, de tantos desocupados y no quiero vivir en la vergüenza. Por eso vengo a pedirle a todos los argentinos que lo hagan conmigo. He vivido en otra Argentina donde los ciudadanos tenían derechos", sostuvo el ex Jefe de Gabinete en un acto ante la militancia cordobesa.

El candidato también abordó otras políticas del macrismo, que profundizará en caso de ser reelecto, como la de la reforma laboral: "Nos quieren hacer creer que el mundo necesita que los que trabajan tienen que perder derechos y quieren hacer una reforma laboral, pero no crecemos porque tienen desenchufada la economía hace cuatro años". Y explicó: "Si la gente no compra, la argentina no produce, y si la Argentina no produce se desocupa gente".

En un claro mensaje a la sociedad cordobesa, cuyo voto perdió el peronismo a nivel nacional, Fernández dijo: "Se que alguna vez dejaron de creer en nosotros, pero vengo a dar la cara y hacer un nuevo contrato". En ese sentido, remarcó: "Vamos a volver para ser mejores, reafirmando cada cosa buena que hicimos, convencidos de que allí está nuestra fortaleza, corrigiendo las cosas que se hayan hecho mal y presento públicamente esta idea".

LEA MÁS El mano a mano completo de Alberto Fernández con Roberto Navarro

Tampoco escapó a la problemática de la enorme deuda que dejará el Gobierno de Mauricio Macri, la mayor parte con el Fondo Monetario Internacional, y recordó que ya atravesó una situación similar cuando fue Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. "Hay momentos donde siento estar viviendo un deja vu: todo ésto ya lo viví. La única forma de juntar dólares para pagar es crecer porque a los trabajadores, jubilados, pymes no les podemos pedir más esfuerzos".

"Déjennos crecer. En aquél entonces el FMI entendió y un año y medio después nos desendeudamos y la Argentina fue soberana, cosa que hoy no podemos hacer porque Macri dice que lo apoya el Fondo y Trump. Yo quiero que me apoyen ustedes, compañeros", remató.

Pero, para triunfar en las elecciones, lo importante es la unidad, tal como lo remarcó Alberto: "Todo lo que desune a la oposición le hace un favor a Macri. El día que llegue a la presidencia voy a meter presa a la venganza para que nunca más esté entre nosotros".

Por eso, le pidió a la militancia "que no se enojen con los que creyeron en este Gobierno. Fueron estafados, que creyeron y hoy ven lo que les pasó". La tarea, entonces, será no preguntar "a quién votó sino a dónde quieren ir".

En este sentido, remarcó: "Si quieren ir a una sociedad más justa, de derecho pleno, equilibrada, que quiere que la educación y salud pública crezcan, que quiera recuperar el trabajo, donde los jubilados dejen de ser maltratados, si quieren eso, díganles que vengan, hay lugar para ellos".

LEA MÁS CFK destrozó a Macri por la deuda y criticó la crisis económica

Y para ello, enfatizó el rol fundamental de la provincia: "Estoy seguro que nadie quiso poner a Córdoba en el lugar que los cordobeses sienten que fueron puestos. Necesitamos de ustedes para dar vuelta esta página espantosa". Con ímpetu, finalizó su acto: "Estamos pariendo un triunfo de toda la Argentina. Lo único que les pido es que me ayuden porque lo que se viene lo vamos a hacer todos".