Elecciones 2019: Alberto Fernández regresó a Córdoba para conquistar al electorado de cara a las PASO

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cerró el acto por el cierre de campaña de cara a las PASO en el Orfeo de Córoba. A tres días de las elecciones primarias, rodeado de los más importantes dirigentes del espacio, el exjefe de Gabinete aseguró que está "inmensamente feliz de estar nuevamente en Córdoba".

Con auditorio lleno, pasadas las 19 y con la presencia de gremios, empresarios pyme, militantes y vecinos, el precandidato aseguró: "He dedicado todo el tiempo que los cordobeses merecen en esta campaña, para que tratemos de entendernos con Córdoba y de llevarnos bien, construir un país integrado. Es impensado que la Argentina pueda crecer, pueda desarrollarse si Córdoba no es parte de la Argentina con la que uno sueña".

"He dicho en todos estos días, que todos saben mi condición porteña, pero seguramente debo ser el más federal de los porteños, por eso no vivo en paz en un país donde el centro es Buenos Aires y el resto del país padece. Ese no es el país que nadie quiere. No es el país justo, equilibrado, igualitario que todos nosotros queremos", afirmó.

LEA MÁS Fernández: "los gobernadores van a ser parte de la conducción del país"

En un claro mensaje a los cordobeses, en especial a su gobernador, Juan Schiaretti, Fernández explicó: "Como sé que la Argentina viene de decepciones y mentiras, quise firmar con cada uno de los gobernadores, que son los representantes del pueblo, cuáles son los compromisos que asumimos si es que llegamos a tomar la conducción de la Patria. Para que esas provincias tengan lo que merecen, los recursos para poder crecer. Hicimos 17 firmas, pero faltaba Córdoba. Y estoy seguro de que en breve, va a estar firmando con nosotros y se va a integrar a nuestro proyecto de país".

Y profundizó: "Córdoba no es una provincia más. Acá me saqué una foto con Raúl Alfonsín, cuando dejó de ser presidente, una imagen que guardo con mucho cariño. Pero esta provincia es, además, donde nació la reforma universitaria". En la misma línea recordó: "Construyó esa lógica de funcionamiento de nuestras universidades públicas y que hizo de ellas un centro de crecimiento y desarrollo para todo el país. Años después, Perón resolvió que sean gratuitas y llenó las universidades de hijos de trabajadores".

Además, también repasó la importancia de que los jóvenes tengan en sus ciudades facultades para poder estudiar y no tener que sufrir el desarraigo. Por eso, también aclaró: "Me dicen que hay que ordenar el gasto y que a veces los gastos de la educación se vuelven inmanejables. Claro, no entienden nada, nadie está gastando, estamos invirtiendo en el futuro de la Argentina, porque el conocimiento es lo que nos va a hacer ricos". Y manifestó: "Me encuentro con un presidente que dice que la verdad algunos tienen la suerte de pagar un colegio privado y otros tienen la desgracia de caer en la educación pública, ¡Viva la educación pública!".

También se refirió a la situación actual del país, antes de enumerar los efectos de la crisis económica: caída del consumo, de sueldos y jubilaciones, cierre de empresas fabricas y comercios, desempleo, pobreza y desocupación. "En verdad el dilema que enfrentamos es qué Argentina queremos construir, porque estoy seguro de que para la mayoría de nosotros la pobreza es algo que nos duele y mucho", expresó.

"Ellos piensan que bajando el consumo, baja la demanda y así bajan los precios. Llevan cuatro años haciendo lo mismo y multiplicaron por dos la inflación. Lo peor de todo es que cuando le preguntan al presidente cómo va a hacer para combatir la inflación, dice que va a hacer lo mismo. Por favor, aprenda de su experiencia", pidió.

Y continuó: "A mi me desespera que nos hagan saltar a un precipicio. Por eso tenemos que empezar a cambiar la historia, no nos merecemos esto. Nos merecemos vivir en un país mejor. Hemos sido un país que siempre ha integrado a su gente, donde fuimos felices".

Entre los dirigentes que lo acompañaron, se pudo ver a Sergio Massa, Victoria Donda, Felipe Sola, Olga Riutort, Dante Heredia, Pablo Riveros, Daniel Giacomino, entre otros. También estuvo Juan Cruz Komar, el futbolista de Talleres que firmó junto a más de 100 deportistas la solicitada en apoyo a la fórmula Fernández-Fernández.