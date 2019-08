Elecciones 2019: Alberto Fernández le agradeció a Cristina Kirchner y aseguró que "nunca más" se van a pelear

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, agradeció a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, por haber tenido "la grandeza, la generosidad y la visión" para construir una fuerza opositora al macrismo y aseguró que "nunca más" se volverán a pelear, en el marco del cierre de campaña del Frente de Todos en Rosario.

En el comienzo de su discurso, Fernández recordó cómo recompuso la relación con su amiga a fines de 2017 y valoró la construcción de una alternativa política al ajuste de Juntos por el Cambio. "Nos reencontramos con Cristina y dijimos, empecemos a hacer las cosas de otro modo", señaló.

Al tiempo que afirmó: "Lo mejor que me pasó con Cristina es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que como amigos siempre nos tuvimos".

El candidato presidencial, señaló que a ellos le pasó lo mismo que a "muchos argentinos", ya que la política los distanció y un día se dieron cuenta de que "la distancia sólo había favorecido que se instale en la argentina esta realidad penosa".

"Mi primera palabra quiere ser una palabra de agradecimiento a Cristina. No sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando, no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que necesitan otra cosa", apuntó.

Y remarcó: "Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen".