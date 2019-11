El vice de Evo Morales agradeció la ayuda de Alberto Fernández y no descartan viajar a Argentina

El vicepresidente saliente de Bolivia, Álvaro García Linera, agradeció este domingo al presidente electo Alberto Fernández por colaborar con el gobierno mexicano para que Evo Morales pudiera abandonar su país a los efectos de asilo en ese país, y aseguró que de no ser por la ayuda del dirigente argentino hoy estaría "muerto o secuestrado".

"Agradecer al pueblo de Argentina y a su presidente (electo) Fernández que, estoy seguro que, sin su intervención y la del gobierno de México, Evo estaba muerto o secuestrado por fuerzas militares y no sabemos qué destino hubiera corrido", admitió el dirigente de izquierda boliviano, quien también se encuentra exiliado en México, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

García Linera reconoció que que Alberto Fernández "tuvo la gentileza de comunicarse con Evo Morales preocupado por su situación". "Le manifestó que estaba al tanto y siguiendo lo que el presidente de México estaba haciendo para garantizar el viaje de Evo. Llamó unas dos o tres veces cuando Evo estaba en el monte, porque fuimos a dormir dentro de la selva, ante el riesgo de que hubiera un nuevo intento de secuestro", explicó.

El ahora ex vice remarcó la intención de regresar a Bolivia pero admitió que viajar a Argentina es "una posibilidad". "Hemos aceptado que nos roben nuestra victoria, porque nos han robado de una manera vergonzosa. Hemos aceptado que Evo y Álvaro no sean candidatos, si eso ayuda a pacificar el país y que no haya más muertos. Pero tenemos nuestro derechos civiles", subrayó.

Y concluyó: "Nuestro objetivo es llegar a Bolivia. En tanto, México, Argentina, son dos opciones muy importantes siempre y cuando las autoridades así lo permitan donde poder esperar nuestro ansiado regreso para estar junto a nuestra gente. Con Evo hemos dedicado nuestra vida a luchar por el pueblo".

En el país ya se encuentran los hijos de Evo Morales, Evaliz Morales Alvarado y Alvaro Morales Peredo, quienes fueron recibidos por Alberto Fernández en la tarde del sábado.

El presidente electo se encargó personalmente de las gestiones para lograr el salvoconducto, y para conseguirles alojamiento y custodia en Buenos Aires.