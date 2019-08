El Trece: Mirtha Legrand se quebró en su vuelta a la TV

La conductora Mirtha Legrand volvió a la conducción de sus mesas tras la muerte de su hermano, José Martínez Suárez, y se emocionó al recordarlo.

Legrand abrió La noche de Mirtha vestida de luto negro y leyó un mensaje sobre su hermano. "Como ustedes saben, esta semana hemos perdido a mi hermano querido. A Josécito. Así que estoy un poco 'caiducha', ustedes disculpen", comenzó visiblemente emocionada.

Y agregó: "Se fue un grande, un ser maravilloso, talentoso, culto, gracioso, divertido y encantador. Siempre lo dije, era lo mejor de la familia y se fue como había vivido: rodeado por el amor de sus hermanas, de su familia, de sus amigos y de sus dos hijas".

Al tiempo que recordó que "trabajó hasta el final y murió siendo presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata” y no pudo contener más las lágrimas. “Era un hombre grande, pero con el espíritu de un joven. Agradezco los mensajes recibidos a todos. Adiós Josécito querido”, apuntó.

Y concluyó: "Hicieron lo imposible por salvarle la vida. Yo iba todos los días a verlo y veía que no… que no salía.. y me miraba con sus ojos claros. La verdad es que fue un personaje irrepetible. He recibido tantas muestras de amor. Impresionante. Todo el mundo se hizo eco de la muerte del querido José”.