El Trece: Legrand le soltó la mano a Macri y dejó en offside a Lapegüe y Carnota

La longeva conductora de El Trece, Mirtha Legrand, criticó con dureza al gobierno saliente de Mauricio Macri y habló sobre el apoyo que tuvo para con el presidente y cómo la defraudo. Ante las críticas, los periodistas oficialistas Sergio Lapegüe y Fernando Carnota no supieron que más decir.

Durante el programa del domingo al mediodía, la actriz Laura Fernández relató que a la salida del teatro sobre Avenida Corriente “nunca se vio tanta cantidad de gente en la calle, más allá de cualquier creencia política ¿cuánto se tarda en revertir esto?”. “20 años”, replicó Lapegüe y explicó que “es tema es una cosa muy estructural".

"Hay que cambiar el pensamiento de la dirigencia, de los sindicalistas y de la política que es corrupta, los empresarios que son corruptos también y lo importante que es la educación en todo. Es la base fundamental”, sostuvo.

Acto seguido, la actriz Mercedes Funes destacó que “cuando hay sentido de pertenencia, no importa el estatus social que esté, cuando uno siente que es parte de la sociedad” al hablar sobre la solidaridad con los más necesitados, a lo cual, el periodista de TN indicó “eso se llama inclusión”. “Eso en este país lo han roto”, respondió de forma tajante la actriz Andrea Rincón.

Al debate se sumó Carnota quien recriminó que “esto tiene que atravesar a todos los sectores de la dirigencia, cuando tenes un estado de emergencia absoluta, necesita un plan de 20 años, un plan donde todos lo sectores estén sentados detrás de un eje común y no para la foto nada más, sino por un proyecto común” y cuestionó que “si se hubiera presentado hace cuatro años…”

“Pero esa búsqueda no estuvo, no había intenciones de eso. La verdad que no lo hubo y ahora lo estamos pidiendo a gritos”, apuntó Funes.

Legrand intervino y advirtió que “un baluarte de la Argentina era la clase media y prácticamente ha desaparecido”. “Necesitamos políticos que trabajen, es increíble que en esta situación un Presidente se tome vacaciones”, disparó el humorista Bicho Gómez.

A las críticas contra Macri, se sumó para sorpresa de muchos la conductora y aseveró: “Yo apoyé mucho a este gobierno. A Mcari. Después me fui desilusionando por muchas cosas porque no funcionaba el país”.

“Uno va cambiando y vas analizando porque no es lo que pensaba y creía. A mi no me gusta todo esto que ocurre”, sentenció.