El Trece: La nueva chicana de Marina Calabró a Mirtha Legrand

Marina Calabró continúa indignada con Mirtha Legrand tras el escándalo que desató las declaraciones de la conductora de los almuerzos y la trató de "egocéntrica", además de señalar que con lo que dijo hizo mucho daño.

Aunque los días pasaron a Marina el enojo no se le pasa y en en este caso lanzó un particular tiro por elevación contra la 'Diva de los almuerzos'. En medio del debate por desplante del bailarín Jorge Moliniers a su pareja en el Bailando, la periodista exclamó: ''La dejó sola enfrentando a la sentencia, que era para los dos, no para uno solo, y eso es de mal compañero, él no puede salvarse él’’.

Y chicaneó a Legrand: ''Estoy harta de la gente que por salvar su ropa hunde al de lado, estoy podrida’’; sentenció y se llevó el aplauso de Mariana Fabbiani.

Luego de que la semana pasada Mirtha Legrand revelara que había tenido una reunión con Adrián Suar y Pablo Codevilla, y le habían ofrecido un espacio todos los días en el horario de las 14.30, dando por sentado que El diario de Mariana no continuaría el próximo año, a la conductora le cayeron muchas críticas por hacer trascender algo que no debía.

En el canal quedaron muy molestos con las declaraciones de Mirtha, y desde El diario de Mariana no se dijo nada al aire, pero obviamente la producción, Mariana Fabbiani y los panelistas que son parte del programa sintieron que los dichos de la conductora de los Almuerzos habían sido irrespetuosos para la gente que trabaja en el ciclo.