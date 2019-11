El tenso momento al aire entre Leuco y Fontevecchia por "el derecho de los nazis a expresarse"

El periodista oficialista Diego Leuco mostró todo su enojo en el editorial de su programa, Ya somos grandes (TN), contra la polémica tapa de la revista de la UBA de Sociales, en la que se muestra a una serie de periodistas apuntándose la cabeza, y bajo el título: “Nisman entretainments". Lo que el joven conductor no esperaba es que Jorge Fontevecchia, quien estaba de invitado en el piso, defienda "el derecho de los nazis a expresarse".

La publicación de nombre “Espoiler”, presenta la ilustración del humorista Sergio Langer, con las fotos de Luis Majul, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Luis Novaresio y Nicolás Wiñazki. Todos ellos en fila y un arma que, sostenida por Majul, los apunta a todos.

Alfredo Leuco editorializó en la radio por lo que le pareció un mensaje “mafioso y nazi”. Su hijo, Diego, retomó el tema en su programa de TN, y consultó como invitado a Jorge Fontevecchia.

Al director de Perfil, la tapa le pareció polémica pero enmarcada en el libre ejercicio de la libertad de expresión, con un esquema de “sátira periodística” al estilo de la francesa Charlie Hebdo: "Si nosotros censuramos una revista nazi, mañana podemos censurar cualquier otra publicación. Voy a defender tu derecho de libertad de expresión, independiente que no lo comparta. Desde mi punto de vista, voy a defender el derecho de los nazis a expresarse".

La repuesta dejó descolocado a Leuco, quien sostuvo que no compartía dicha opinión y se preguntó si casos como ese anticipaban un modelo de persecución contra la prensa en el gobierno de Alberto Fernández, en referencia a la época kirchnerista.

Fontevecchia se distanció de esa hipótesis: “Creo que no, deseo que no. La gente aprende de sus errores”, agregó, al tiempo que advirtió la cara de tensión y que el conductor le hablaba con distancia: “Me podes tutear, se ve que dije algo que no te gustó”.