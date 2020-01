El tenso momento al aire en TN entre Adrian Ventura y Jimena Grandinetti

Un tenso momento se vivió este domingo en Todo Noticias, luego de que Adrián Ventura y Jimena Grandinetti discutieran al aire sobre ciertos cambios de paradigma de la sociedad.

"En 20 años aprendimos a valorar el medio ambiente, que es malo fumar, a tratar distinto a las mujeres, que los sexos se pueden deconstruir", comenzó el columnista, cuando su colega le retrucó:" Estamos aprendiendo".

"Todavía falta y mucho en las cuestiones de género", agregó Grandinetti, lo que irritó a Ventura y le sacó la solemnidad a su discurso.

"Permitime terminar la idea porque sino no puedo terminar. No estoy diciendo que no falte Jimena, estoy diciendo es otro mensaje. Que si pudimos aprender esto y lo estamos aprendiendo. Tenemos que aprender que la violencia hay que desecharla", cerró.