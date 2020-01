El Senado bonaerense aprobó la Ley Impositiva 2020 que envió Axel Kicillof, pero vuelve a Diputados

El Senado bonaerense sancionó la Ley Impositiva 2020 enviada por Axel Kicillof, complemento de la emergencia provincial, pero con modificaciones por lo que será tratada por diputados esta misma noche. Después de que la Cámara alta, que ya había bloqueado su tratamiento en diciembre, pidiera un cuarto intermedio, Juntos por el Cambio optó por acompañar el proyecto al considerar que mejoró su carácter progresivo a partir de los cambios realizados en las últimas horas.

La sanción fue por los dos tercios de los votos, después de un debate en el que la oposición marcó puntos positivos de la normativa, tras las negociaciones con el oficialismo. Al inicio del debate, Juan Pablo Allan, senador de Juntos por el Cambio, aseguró que la ley impositiva 2020 es "más progresiva" que al principio y "muy equilibrada", justificando así el voto afirmativo de la oposición. Andrés de Leo, del mismo bloque, sostuvo que optaron por acompañar la norma porque quieren que le "vaya bien" a los bonaerenses y destacó "el sentido de responsabilidad de Juntos por el Cambio" por "otorgarle al gobernador Kicillof una ley impositiva que va a ser importante, permite afrontar todas las necesidades que tiene.

Desde el oficialismo, en tanto, explicaron que la ley funcionará como complemento de la emergencia provincial, ya que Buenos Aires necesita los recursos económicos para hacerle frente. Según detalló el propio gobernador el martes en Twitter, las actualizaciones impositivas buscan empatar la inflación del 55% de Mauricio Macri pero no permitirá, por el contrario, recaudar más dinero.

María Reigada, también del Frente de Todos, apuntó que se retrasó el trato de la ley "sin necesidad" porque las modificaciones negociadas se habían trabajado fuera del recinto, previamente, y pidió recursos para trabajar la emergencia y reactivar la economía. Lejos del "tarifazo" planteado por los medios, aclaró que la mayoría va a pagar un incremento de sólo el 15%, lejos de la inflación del 55% generada por el gobierno anterior.

Según pudo saber El Destape, el Frente de Todos no está de acuerdo en dejar de aumentar la alícuotas para los operadores de cables, importadores y exportadores ni descontarle tributos a las categorías más altas de inmobiliario urbano

El discurso de la oposición mantuvo una misma línea. A su turno, Roberto Raúl Costa, de Juntos por el Cambio, sostuvo que el oficialismo "tiene que tener una ley impositiva que les permita recaudar" y argumentó que no están conformes pero "querían que la tengan y evitar la desmesura". Sin embargo señaló que estar "criticando una ley, planteando reformas y, al mismo tiempo, tener que acompañar para que salga, no es fácil, no es gratis".

El oficialista Gervasio Bozzano detalló que la normativa era el "intento de solución a un problema" heredado y sostuvo que el proyecto enviado por el gobernador, aprobado en diputados, "era bueno" para la provincia con un aspecto progresivo. Sin embargo, "no es la ley" aprobada porque sufrió modificaciones. Por eso pidió que para futuras negociaciones, entre las que está el Presupuesto 2020, le gustaría fijar una regla que aclare que el trabajo de la Legislatura debe estar orientada a "los que menos tienen" y no a sostener privilegios.

El proyecto tuvo varias modificaciones. Los jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y asociaciones civiles, entre las que están los clubes, quedarán exentos de la suba. En tanto, el gobierno buscó mantener el espíritu progresivo de la norma: que los que más tienen sean los que más paguen, con un tope de aumento del 75%.

Ese porcentaje, cuestionado, estaba destinado a ruralistas con más de 2000 hectáreas y a propiedades urbanas de más de US$300.000 a valor real. Ahora, acordaron disminuir el impacto del aumento del 75% para 1.400.000 partidas, a las cuales se les va a aplicar el 55%. Además, tendrá una bonificación del 25% - no del 20% - para quienes hagan el pago anual.

De esta ley dependen, entre otros ítem, la coparticipación municipal (otorgar recursos a las comunas), la confección del Presupuesto 2020 y el pago de los vencimientos de deuda, ya que el próximo mes llegará el primero. Entre diciembre de 2015 y agosto de 2019, el endeudamiento en pesos se multiplicó prácticamente por seis en términos nominales y aumentó casi un 60% en términos reales. Pero no sólo creció aceleradamente, sino que cambió su composición y el peso de la deuda en dólares pasó del 57,9% desde el fin de la administración de Daniel Scioli a un 82,7% en diciembre de este año.

Diputados le dio media sanción al proyecto pasadas las 15 del miércoles. Horas después, fue el turno de la Cámara alta pero la oposición optó por pedir un cuarto intermedio ya que, como informaron a El Destape desde el Frente de Todos, vieron con malos ojos una actualización tarifaria del 3% para las empresas operadoras de televisión por cable. Por este motivo, comenzaron a tratarlo recién después de las 20.