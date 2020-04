El recuerdo de Alberto Fernández a Néstor Kirchner: "Los argentinos sabemos cómo levantarnos"

En medio de las preocupaciones y decisiones críticas que implica atravesar una pandemia, Alberto Fernández se tomó un tiempo para recordar a Néstor Kirchner porque un día como hoy, pero hace 17 años, se llevó adelante la elección que lo dejó en un ajustado segundo lugar detrás de Carlos Menem en los comicios presidenciales. El expresidente riojano luego definiría bajarse del balotaje y el santacruceño asumiría la jefatura de Estado.

"Un día como hoy, hace 17 años, junto a Néstor Kirchner comenzábamos a transitar un camino que cambió a la Argentina y la puso nuevamente de pie. Los argentinos y las argentinas sabemos cómo levantarnos, porque ya lo hicimos muchas veces. Vamos a hacerlo una vez más", dijo Fernández en su cuenta de Twitter. Esta vez el panorama es diferente: a los problemas económicos hay que sumarle una pandemia que preocupa a todo el mundo con 2.804.796 de casos confirmados hasta ayer, según la Organización Mundial de la Salud, y 193.722 muertes en el planeta.

En una entrevista con Página 12, Fernández interpretó que Néstor "estaría muy contento con lo que estamos haciendo. Honestamente, siento que estoy, en lo conceptual, haciendo cosas parecidas a las que hicimos con él en el 2003. Afrontar el tema de la deuda y no eludirla, hacer una oferta sensata que podamos pagar, elegir la vida y la salud y no la economía, poner la economía al servicio social y no al revés".

Siempre tiene un tiempo para recordar al expresidente, de quien fue su Jefe de Gabinete, y cada vez que lo hace la emoción brota en sus ojos. Casi como un acto reflejo.

Pero no fue el único que recordó esta histórica fecha. El secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, recordó una frase de Kirchner con una foto de archivo: "“Vengo a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia; vengo a proponerles un sueño que es volver a tener una Argentina con todos y para todos".