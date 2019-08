El productor que ofrece plata por votar a Macri: "Si un empleado me dice que votó a Alberto Fernández y necesita un bono, no sé si se lo doy"

El empresario agrícola Gonzalo Blasco, quien ofreció un bono de 5 mil pesos para sus empleados si Mauricio Macri llega a segunda vuelta, aseguró que con su decisión no está comprando votos y advirtió: "si un empleado mío viene y me dice que votó a Alberto Fernandez y quiere el bono, no sé si lo doy, tendría que pensarlo".

En diálogo con FM Futurock, Blasco aseguró: "Si Macri llega a segunda vuelta le prometí a mis empleados que les voy a pagar un bono de $5.000. Si no llega no les voy a pagar nada", y agregó: "Tengo miedo que vuelva el peronismo".

En este sentido, aclaró: "No le estoy diciendo a mis empleados que voten a Macri. Solo dije que si Macri llega al balotaje les doy $5.000", y se defendió: "Estoy al tanto que comprar votos es un delito, pero yo no los obligo a mis empleados a votar por Macri, solo digo que si llega a segunda vuelta les pago $5.000".

"El bono no sería registrado, pero mis empleados sí están registrados", explicó Blasco, y reveló que lo llamó José Cano, diputado de Cambiemos: "Me dijo que soy libre de hacer lo que quiera".