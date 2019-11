El polémico mensaje con el que Zlatan Ibrahimovic se despidió de la MLS: "Ahora vuelvan a mirar béisbol"

Zlatan Ibrahimovic siempre se caracterizó por tener una personalidad realmente particular. Amado por la mayoría de los hinchas del fútbol, el sueco logró ser figura en cada uno de los clubes en donde jugó. El único sitio en el que no brilló fue Barcelona, y el mismo Ibra se encargó de dejar en claro que no fue culpa de él, sino de Pep Guardiola. Y ahora, el atacante sueco volvió a ser foco de las noticias por su polémica despedida del fútbol norteamericano.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr