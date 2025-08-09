La obra en una avenida clave abandonada por Milei que terminó la Provincia

A más de un año y medio de haber sido paralizada por el gobierno nacional en diciembre del 2023, la provincia de Buenos Aires finalizó con las obras de ensanche y repavimentación de una avenida clave en la Plata, lo que otorgó una "mejora" en la accesibilidad, la conectividad urbana y la seguridad vial, aseguraron desde la administración de Axel Kicillof.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos finalizó la obra de ensanche y pavimentación de la Avenida 131 entre las calles 514 y 520. Esta es una de las más de 1000 obras que el gobierno nacional paralizó en territorio bonaerense y que fue reactivada y finalizada por la Provincia, en conjunto con el Municipio de La Plata.

¿Cómo fue la obra sobre la Avenida 131?

Las intervenciones consistieron en la construcción de dos nuevos carriles de pavimento flexible de asfalto en el sentido descendente de la Avenida 131, para restituir la capacidad estructural y funcional del corredor vial. Los trabajos incluyeron, además, movimiento de suelo, mejora del terreno, aplicación de una capa de adherencia y colocación de una base de pavimento flexible.

Por su parte, el municipio llevó adelante los trabajos de iluminación, una parte de la obra hidráulica correspondiente a los sumideros y la demarcación horizontal.

"El ensanche y pavimentación de esta avenida representa una mejora sustancial en la accesibilidad, la conectividad urbana y la seguridad vial, beneficiando a miles de personas que transitan diariamente por esta arteria estratégica, incluyendo trabajadores, estudiantes, transportistas y familias", explicaron desde Provincia.

Asimismo, contribuye a reducir los costos de mantenimiento vehicular y los tiempos de viaje, generando un impacto positivo en la dinámica económica y social del área de influencia.

¿Cómo empezó la obra?

La obra fue iniciada en 2023 por el ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y quedó desfinanciada por la administración de Javier Milei a partir de diciembre de ese año, con un avance físico del 49,53%. Los trabajos se reiniciaron en julio de 2025 y fueron ejecutados en conjunto con el Municipio, a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal de la Subsecretaría de Obras Públicas.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante el eje de Infraestructura para los Sistemas de Ciudades a través del cual se ejecutan obras y proyectos de Infraestructura urbana, comunitaria y para el transporte, en todas las regiones de la Provincia, para generar condiciones que "mejoren la calidad de vida de la población, apoyando a los gobiernos locales y mejorando el funcionamiento y la conectividad de las ciudades y los pueblos".