La línea 2 sufre un nuevo cambio: así quedó el recorrido y la parada de espera

A menos de dos semanas de su último cambio, una línea de colectivos que une la zona oeste del conurbano con la ciudad de Buenos Aires atraviesa ahora una modificación en su recorrido. Se trata de la línea 2, que une Lomas del Mirador, en el Partido de La Matanza, con el edificio de la Aduana de Buenos Aires en el barrio de Monserrat y la Costanera Sur en el barrio de Puerto Madero.​

A través de un comunicado, la empresa notificó que habrá un cambio en el ramal A y B, como así también revalidó la modificación en la parada de espera.

¿Cuál es el nuevo recorrido de la línea 2?

Los ramales quedaron de la siguiente manera:

Ramal A: desde el jueves 7 de agosto, el recorrido en la zona de aduana será avenida Belgrano y Azopardo: fin de ida. Desde allí por Ingeniero Huergo – Independencia, se realiza la espera y comienzo de la vuelta a Lomas del Mirador, por Independencia – Salta, su ruta; primera parada avenida Independencia 180 (Facultad de Ingeniería).

Ramal B: hasta el domingo 10 de agosto el recorrido de vuelta será por avenida Ingeniero Huergo – Venezuela – Paseo Colón – avenida Independencia – su ruta. A partir del lunes 11 de agosto cambiará a: avenida Ingeniero Huergo – Av. Independencia – Salta – su ruta

Además, la empresa Transportes 22 de Septiembre S.A.C aclaró que para el ramal B sigue operativa la parada de avenida Ingeniero Huergo. Este cambio sólo aplicó al ramal A.

¿Dónde es la nueva parada del ramal A de la línea 2?

La línea podía operar hasta tres unidades en espera sobre la calle Venezuela, entre la avenida Ingeniero Huergo y Azopardo, donde tal operatoria se había vuelto recientemente incompatible con las nuevas dinámicas frentistas resultantes en el lugar.

Se propuso como nuevo lugar de regulación el tramo de la avenida Independencia, comprendido entre la avenida Ingeniero Huergo y la calle Azopardo, el cual integra su actual recorrido autorizado, para un máximo de dos unidades junto a la vereda derecha del sentido de circulación de dicha avenida.

La Secretaria de Transporte resolvió autorizar la "regulación para el recorrido A de la línea de Transporte Público Colectivo de Pasajeros por Automotor de jurisdicción nacional N° 2", operada por la empresa Transportes 22 de Septiembre S.A.C, en la avenida Independencia, altura estimada 75 entre Avenida Ingeniero Huergo y Azopardo, junto a la acera derecha del sentido circulatorio para un máximo de dos unidades.