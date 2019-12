El periodista Fernando Carlos fue echado de ESPN durante el pasado martes y contó detalles de su salida en una entrevista en la que también destacó que necesita trabajar porque tiene "una familia atrás".

Carlos llevaba siete años en el canal, que es propiedad de Disney, y conducía el segmento ESPN FC, pero de un día para el otro la empresa le comunicó su salida de forma intempestiva.

En declaraciones a Toda Pasión, el conductor señaló que necesita trabajar y por eso tiene "el volumen del teléfono bien alto". "Tengo una familia atrás, un hijo, así que hay que seguir", remarcó.

El periodista resaltó que "tampoco ayuda la situación de los medio y el país, y tampoco la época del año". "Quiero y necesito trabajar", insistió.

El ex Fox Sports reveló que su contrato vencía a fin de año, pero que no tenía dudas de que iba a continuar y que el martes tuvo una reunión para planificar el 2020 del canal. Sin embargo, en ese mitín se enteró que no lo iban a tener en cuenta.

¿Por qué lo echaron?

"Tenía un montón de programas por grabar. Yo les dije que teníamos un programa que hacer, desde mi inocencia, que no me podía ir en ese momento, que tenía contrato hasta fin de mes", contó el columnista de Telefe.

Al tiempo que detalló que le avisaron que su vínculo se terminaba de inmediato aunque le iban a pagar el mes entero. "No me dieron oportunidad de nada. Así que fui al locker apenas pude agarrar mis camisas, me despedí de mis compañeros y me fui de ESPN", afirmó.

Según los motivos que le dieron a Carlos todo se debe a que "tenían que achicar". "Yo pregunté, como en una relación de pareja, si no estaban conforme con mi trabajo o si había hecho algo que no les gustó. Al contrario, me dijeron que me había metido de lleno en todos los programas y que estaban contentos. No sé si me dijeron la verdad. Estoy triste, golpeado porque me siento útil y activo", concluyó.

A comienzos de 2019 se oficializó la compra de Fox por parte de Disney, lo que incluyó en el paquete a Fox Sports, otra señal deportivo con presencia en toda Latinoamérica. En ese contexto, varias áreas de áreas empresas comenzaron un proceso de fusión.