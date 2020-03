El miserable mensaje de Pablo Avelluto por el Día de la Memoria

En una actitud repudiable, el exministro de Cultura durante el macrismo, Pablo Avelluto, se pronunció sobre la conmemoración del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y puso en equivalencia al terrorismo de Estado con el accionar de organizaciones armadas. Además, hizo alusión a la "incompetencia" del gobierno de Isabel Perón, derrocado por las Fuerzas Armadas.

A través de la red social Twitter, Avelluto reivindicó la teoría de "los dos demonios" al expresar: "Recordemos todo. La violencia criminal de las organizaciones armadas y sus víctimas. El terrorismo de estado y las violaciones a los DDHH de miles de personas. La incompetencia del gobierno depuesto y la de quienes fueron llamados a deponerlo. El horror".

No se trató de la primer actitud negacionista por parte del exfuncionario. En 2017, al ser consultado por la importancia del 24 de marzo para la administración Macri, respondió: "De ninguna manera es ajeno al Gobierno. Pero la diferencia es que nosotros no nos adueñamos del tema y además no solo nos ocupamos de lo que pasó hace 40 años sino también de los Derechos Humanos de ahora".