El mensaje de Alberto Fernández al campo por las retenciones

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al campo y lanzó un mensaje hacia el sector, que reaccionó ante la posibilidad de la suba de las retenciones a la soja en un 3%. "Los autoconvocados del campo están actuando como opositores", afirmó.

"Deberían sincerarse y actuar como opositores políticos a la hora de hablar. No es lo mismo un chacarero que un dirigente encubierto", agregó en diálogo con Radio 10 en el programa de Gustavo Sylvestre. El domingo habrá apertura de sesiones ordinarias y podría haber un anuncio sobre el tema.

Además, Alberto aseguró: "El campo debe entender que estamos en un país, no por culpa nuestra, donde el FMI dice que la Argentina no está en condiciones de pagar sus deudas. No puede ser que a uno le pidan que supere el déficit y al mismo tiempo nadie quiera aportar nada".

El Gobierno suspendió este miércoles el registro de exportaciones agropecuarias ante una inminente suba de las retenciones a la soja, que pasaría del 30% al 33%, lo que permitiría aumentar la recaudación en unos US$ 400 millones anuales. Un comunicado de la Secretaría de Mercados Agropecuarios informó que desde este miércoles quedaron suspendidas las operaciones del Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.

En otro tema, el presidente afirmó que fue "una desvergüenza asombrosa" la decisión de la oposición de abandonar el recinto en medio de las acusaciones por el quórum. Alberto Fernández sostuvo que le da "una enorme pena" que se cuestione la intención del Gobierno de modificar el sistema jubilatorio del Poder Judicial y advirtió que tiene "un costo fiscal altísimo", al tiempo que subrayó que no tiene "ningún interés de que nadie se jubile y se vaya" de la Justicia.

El jefe de Estado advirtió que "la Argentina está pasando por un momento muy difícil" y remarcó que este tipo de regímenes especiales son "insoportables con la lógica" porque tienen "un costo fiscal altísimo".