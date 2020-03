El insólito error de Rozín antes de la entrevista con Alberto Fernández

En la previa de la entrevista al presidente Alberto Fernández, el presentador de Morfi, Gerardo Rozín tuvo un llamativo error cuando intentaba concientizar sobre los cuidados sobre el coronavirus.

Rozín había terminado de bailar una canción de Luciano Pereyera y estaba buscando un vaso para poder tomar un poco de agua. Sin embargo, al no encontrarlo agarró uno que no era el de él.

En ese momento, recapacitó y miró al Dr. Jorge Tartaglione que lo retó: "Exactamente eso es lo que no hay que hacer. No hay que tomar de vaso ajeno para que no se contagie el virus".

El presentador de Morfi quedó expuesto, pero rápidamente admitió el error y sostuvo: "Hay cosas que son difíciles"