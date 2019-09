El insólito blooper de Macri al tomarse el transporte público

El Presidente de la Nación realizó un impresionante despliegue de recursos del Estado para realizar su campaña #SiSePuede, lo que incluyó un viaje privado en Tren Mitre (ramal Tigre).

Durante la previa, Mauricio Macri protagonizó un insólito blooper al querer ingresar a la estación. En un intento por mostrarse más cercano a la ciudadanía, utilizó la tarjeta SUBE pero no supo donde ponerla.

Wanna live with common people like you. ♪ ♫ pic.twitter.com/HVeS8W1q1S