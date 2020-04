El Gobierno nacional descartó que las provincias emitan cuasimonedas

Tras el anuncio de Córdoba de emitir bonos para pagarle a proveedores, se generó la duda si las provincias comenzarían a emitir cuasimonedas, impulsadas por la crisis económica derivada de la cuarentena obligatoria para combatir al coronavirus. Ante este escenario, el Gobierno oficializó la ayuda por 120 mil millones de pesos para los distritos y ahora descartó que esa sea la vía a la que recurran los gobernadores para obtener recursos.

En declaraciones a El Destape Radio, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, se refirió a esta cuestión recalcó que no ve que se llegue a la emisión de cuasimonedas y recordó: "Aparecieron cuando vivíamos en un régimen de convertibilidad. Ahora no y no va a hacer falta". Sobre el caso cordobés, la ex ministra de Economía bonaerense remarcó que "los bonos que se emitieron son para cancelar deudas de proveedores, no son una cuasimoneda, no son de circulación entre las personas".

Respecto de la situación financiera provincial, Batakis destacó que "las provincias en algún momento toman deuda, en mayor o menor medida hacen emisiones de deuda" pero que no quieren que "después de esta situación las provincias terminen endeudadas".

"Entendiendo que estamos en una crisis sin precedentes, el Presidente y Wado de Pedro vienen teniendo diálogo en forma continua con todos los gobernadores, esta crisis impacta en las economías locales", destacó la funcionaria al justiciar el envío de 120 mil millones de pesos para las arcas provincias.