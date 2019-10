El Gobierno en una semana muy difícil: debe pagar vencimientos por U$S 600 millones

El Banco Central (BCRA) deberá hacer frente a vencimientos de deuda por U$S 600 millones. La autoridad utilizaría recursos propios para cancelar los compromisos, lo cual profundizaría aún más el desplome de las reservas, que acumula 50 jornadas consecutivas con balances negativos.

Los pagos incluyen el cupón del Bonar 2020 (AO20), que llega a U$S 117,8 millones, y la Letra del Tesoro U1109 que implicará un desembolso de otros U$S 464 millones.

Desde el ente rector que dirige Guido Sandleris especulan con que el Bonar 2020 podría ser incluido en un próximo reperfilamiento de la deuda pública. Ahora se pagaría el cupón de renta de 8% anual de este título, que se cancela semestralmente en los meses de abril y octubre.

La Letra del Tesoro se licitó el 12 de marzo y fue adjudicada en U$S 854 millones. El precio de corte había sido de U$S 974,76 por cada 1.000 de valor nominal, pero como el Ministerio de Hacienda reestructuró los pagos, el monto a pagar se redujo a menos de la mitad y será de U$S 416,8 millones.

El resto de los pagos se efectuaría en un 25% a los 90 días y el 60% a los seis meses del plazo original. Desde el viernes, el Gobierno utilizó las reservas internacionales del BCRA, luego de lograr la autorización del FMI, para poder pagar.

Con los activos actuales, el Central posee alrededor de U$S 13.500 millones de reservas de libre disponibilidad. Sólo en 2020, Argentina enfrentará vencimientos de deuda por U$S 22.800 millones.