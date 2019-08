El futuro del Indio Solari: nuevo disco, un libro ilustrado, una web y hasta temas remixados

El Indio Solari reveló lo que se viene en su vida profesional: disco nuevo, libro de ilustraciones sobre sus canciones y ¿temas propios remixados? Lo hizo en un diálogo exclusivo con el periodista y escritor Marcelo Figueras, en el ciclo Big Bang de El Destape Radio.

El ex líder de Los Redondos está preparando su nuevo material, trabajando nuevamente con su ingeniero de sonido, Martín Carrizo y se está por reencontrar con los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto para encarar su nuevo material. "Después de 20 años arreglamos Luzbola (su estudio) porque parecía el baño de la CBGB (risas)".

"Tengo un tipo que me viene acicateando que se llama el Indio Solari, que todo el mundo ve como maravilloso cada disco que saca. Uno sigue penando como un duelo porque hay un tambor que en el tercer tema está corrido un frame para no sé donde. Y al único que le importa es a uno, a los demás les gusta la canción y a la mierda", se ríe el Indio.

Cuentó: "Estuvimos zapando un poco porque yo quería hacer la movida. A mi me das tiempo y voy cambiando de idea todas las semanas. Quería hacer algo medio inglés: dos guitarristas, bajo, batería, un teclado por si hay que hacer algún landscape medio atrás de las guitarras y frontmen Carlitos". Afirmó: "Quería arrancar con cuatro, cinco temas, con esa formación. En las maquetas tienen que intervenir toda la banda, son composiciones muy intrincadas, con contracantos, contrapuntos, donde se cruzan. Vamos a ver qué sale. Lo que me encantó es la disposición que tienen los músicos de la banda que están ansiosos de empezar".

"Ahora apareció una caja donde están un montón de fotos maravillosas que vamos a sacar en la página, que vamos a hacer de a poco. Una página personal para comunicarnos con la gente en las redes". Solari reveló así que saldrá su propio portal web.

Se viene además un nuevo libro ilustrado sobre sus canciones. Lo dibujará Serafin, con quien ya trabajó en el anterior libro sobre El Delito Americano, la novela inconclusa del Indio. "Va a ilustrar las canciones de mi etapa solista, no todas. Creo que voy a hacer cinco de cada disco. Me mandó la ilustración del tema 'Pabellón séptimo', es alucinante. Ahora me mandó otras cosas que están bocetadas. Lo que pasa es que uno no quiere asesinar la billetera de la gente, pero ya está medio listo", cuenta.

¿Se viene la publicación de temas remixados de su etapa solista? "El soporte molécula ya no va. Son todos bits ahora. Entonces yo también, si quiero seguir trabajando de alguna manera, como siempre voy a patear otra vez el tablero. Los mas jóvenes, como siempre, se anotarán y algunos viejos se frustrarán porque les gustaría que haga todo rocanrol. Y bueno, no va a pasar, o va a pasar cuando me canse de ésto".

