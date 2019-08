El fastidio de Pamela David con Luis Novaresio: "Lo quería matar"

Pamela David habló de sus polémicas declaciones en las que afirmaba que si volvía Cristina Kirchner al Gobierno ella se iría del país y aclaró que fue sacada de contexto por su amigo y colega Luis Novaresio.

"Lo quería matar a (Luis) Novaresio", expresó la conductora, en broma, por la situación: "No, con Novaresio somos amigos y él lo sabe: en mi casa se habla de irnos del país. Felipe (su hijo) se iría porque le encanta Madrid y los dos (también tiene una hija, Lola) se quieren a ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Sueñan, divagan".

Y continuó: "Pero yo no me iría de mi país porque me costó ganarme un lugar, tener un nombre. No me iría a empezar de cero, porque me muero si no trabajo, no sé no trabajar".

En diálogo con el diario Clarín, el entrevistador le consultó a la conductora de Pamela a la Tarde si la habían sacado de contexto con aquella declaración.

"Claro. Aparte tenemos un país de amigos y cosas que no tienen otros. Es inseguro, hay un montón de cosas que hay que mejorar, pero también hay un montón de cosas que tiene solamente Argentina. A mí me encanta nuestro país", sostuvo.

Y añadió: "Novaresio sabía que en casa se hablaba de irnos, pero la única que no se iría, y Daniel me insiste bastante para probar, soy yo. Lo de Cristina fue medio un chiste. Además en ese momento nadie se imaginaba que iba a estar como está hoy, que iba a ser la vice. Fue un bombazo cuando hizo el anuncio".

"Era un chiste decir que me iba del país", reiteró.