El escalofriante relato de Denise Dumas: "Sufrí acoso por parte de un famoso productor"

Denise Dumas sorprendió a todos y relató una escalofriante anécdota de acoso que sufrió por parte de un famoso productor. Aunque no dio el nombre del victimario, aseguró que "a nadie le llamaría la atención" si lo revelara.

En el programa "Hay que ver" de esta tarde se estaba debatiendo sobre diferentes casos de abuso de poder de parte de hombres en el medio, cuando la conductora del programa, Denise Dumas, reveló una lamentable experiencia que vivió en un casting cuando tenía 21 años.

"Me acosó un productor conocidísimo. Me encerró en una oficina de El Trece y me la hizo pasar horrible. Recuerdo que salí corriendo y llorando. Fui a mi casa, les conté a mi papá y mamá. Y mi papá lo fue a buscar. Nunca lo encontró y nunca se me ocurrió denunciarlo. No era una opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a ir a una comisaría a contar: 'Me dijo qué lindo culo tenés, mostrámelo'", relató Dumas.

La conductora prefirió guardarse el nombre del productor, pero dio más detalles de aquel hecho: "Fui a hacer un casting al canal y había mucha gente. Todos iban pasando y a mí me dejaron para el final. Esperé como dos horas. Me dijeron que me iban a hacer la prueba sin cámaras, en su oficina. Pasé a la oficina, se presentó. Era raro. Y me dijo: 'No hace falta que vea como actuás. Me encanta tu culito… Con eso me alcanza y sobra. Mostrame tu culito'. Yo recuerdo que estaba parada y pensé: 'No queda nadie, estoy sola con este hombre mucho más grande'. Entonces le dije: 'No quiero'. Abrí la puerta y me largué a correr".

Luego relató que, después de sufrir este episodio, se enteró de muchos casos similares que habían vivido otras mujeres por parte de este mismo productor: "Todo el mundo sabe cómo es. Es lo mismo que pasa con (Juan) Darthés. Todo saben. Una vez que yo la pasé te llegan veinte mil cuentos. Si yo digo el nombre, me parece que a nadie le llamaría la atención".

Denise contó que a este hombre se lo volvió a cruzar "un montón de veces", pero que nunca le dijo nada al respecto. "No creo que se acuerde porque debe ser algo que hace seis o siete veces por semana", explicó.