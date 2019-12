El duro comentario de Axel Kicillof en su asunción: "Hubo una idea de que llegar a la Universidad no era para los postergados"

En su discurso inicial, el ya gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof habló en el recinto bonaerense tras recibir el mando de la saliente, María Eugenia Vidal.

Kicillof hablo del resultado electoral y consideró que el mismo se trató de un rechazo por parte del electorado a las políticas publicas y económicas de Cambiemos "que se basaron en promesas y que solo fueron marketing".

De esta manera dijo: “La sociedad y el pueblo de Buenos Aires no quiere persecuciones y no quiere un estado ausente ni distante. Un Estado que niega los problemas que no cuida o contiene” dijo el mandatario provincial con su vicegobernadora, Verónica Magario.

Y agrego: “Sin ánimo de chicanear, hubo un intento cultural, una idea de que llegar a la universidad no era para las sectores postergados o que tener un celular, un televisor no era posible para ellos que era una fantasía. También de acostumbrarlos a vivir en la incertidumbre. Creo yo que ha habido un contundente rechazo.

"(El resultado electoral) expresa también una esperanza, tiene que ver con la unidad y no me refiero solo a la de la oposición, sino también a la unidad de los y las bonaerense, en la diversidad", subrayó, mientras fue aplaudido por el recinto.