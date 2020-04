El durísimo mensaje de Juana Viale a Susana Giménez por abandonar a una perrita

Juanita Viale realizó una durísima crítica a Susana Gimenez por abandonar a una mascota que adoptó en el medio de la mesa de su abuela, Mirtha Legrand.

La nueva conductora de El Trece durante la crisis del coronavirus se encontraba presentando un producto para perros durante su pausa publicitaria cuando miró a la cama y le envió un guiño teledirigido a la diva de telefé.

“Les quiero recordar a todas las personas que los perros y los gatos no contagian el COVID-19. No abandonen a los animales, no abandonen a sus mascotas. Por favor, eso es inhumano”, dijo.

La diva habría presentado días atrás a la perrita de raza Vizsla en su cuenta de Instagram y la había nombrado Rita, pero la regresó al criadero. "Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en La Mary", había escrito la ex actriz en sus redes sociales.

No obstante, en una entrevista con Santiago del Moro para Juntos podemos lograrlo, que se emite por Telefe, Giménez reveló que Rita ya no está junto a ella. "Desgraciadamente, hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho", intentó justificarse.